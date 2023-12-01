Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Указ об этом вечером 1 декабря опубликован на официальном сайте Кремля.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве
Правительству РФ поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета, необходимых для реализации этой директивы.
Проведение мобилизации в связи с указом президента не предусмотрено, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что увеличение
«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — цитирует заявление Минобороны РФ информагентство ТАСС.
Фактически указ президента увеличит численность
Увеличение армии обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и расширением НАТО, транслирует позицию Минобороны РФ РИА Новости. Речь о наращивании объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса вблизи границ РФ, развертывании дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.