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    Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

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    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Указ об этом вечером 1 декабря опубликован на официальном сайте Кремля.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — сказано в тексте указа.

    Правительству РФ поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета, необходимых для реализации этой директивы.

    Проведение мобилизации в связи с указом президента не предусмотрено, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что увеличение ВС РФ реализуется поэтапно за счет контрактников.

    «В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — цитирует заявление Минобороны РФ информагентство ТАСС.

    Фактически указ президента увеличит численность ВС РФ почти на 170 тысяч человек. Ранее Путин увеличивал численность ВС РФ в 2022-м году — тогда на 137 тысяч человек, предыдущий указ действовал с 1 января 2023.

    Увеличение армии обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и расширением НАТО, транслирует позицию Минобороны РФ РИА Новости. Речь о наращивании объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса вблизи границ РФ, развертывании дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.

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