Финляндия после вступления в НАТО готовится изменить оборонную стратегию. Стране могут понадобиться сотни новых профессиональных военных

Министерство обороны Финляндии готовит отчет о положении дел в оборонной сфере страны с поправкой на недавнее вступление в Североатлантический альянс (НАТО) и общее изменение ситуации с безопасностью в мире. Об этом 9 сентября начальник канцелярии Минобороны Эса Пулккинен заявил изданию Yle.

По словам чиновника, членство в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонительные силы — скорее всего, стране в будущем могут потребоваться сотни новых профессиональных военных. В настоящий момент силы обороны насчитывают от 7 000 до 8 000 профессионалов, чего в долгосрочной перспективе может быть и недостаточно. Решений, впрочем, по этому поводу пока нет, и вопрос находится на рассмотрении.