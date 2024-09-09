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    Финляндия после вступления в НАТО готовится изменить оборонную стратегию. Стране могут понадобиться сотни новых профессиональных военных

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    2 комментария

    Министерство обороны Финляндии готовит отчет о положении дел в оборонной сфере страны с поправкой на недавнее вступление в Североатлантический альянс (НАТО) и общее изменение ситуации с безопасностью в мире. Об этом 9 сентября начальник канцелярии Минобороны Эса Пулккинен заявил изданию Yle.

    По словам чиновника, членство в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонительные силы — скорее всего, стране в будущем могут потребоваться сотни новых профессиональных военных. В настоящий момент силы обороны насчитывают от 7 000 до 8 000 профессионалов, чего в долгосрочной перспективе может быть и недостаточно. Решений, впрочем, по этому поводу пока нет, и вопрос находится на рассмотрении.

    Тем не менее Пулккинен констатирует, что последний раз отчет об обороне военное ведомство готовило в последний раз в 2021-м году, когда ситуация с безопасностью была совсем иной. Это, равно как и союзничество с НАТО, отражается на всех аспектах. К примеру, в бюджете Финляндии уже предусмотрены средства на 140 новых должностей в Силах обороны в следующем году: новые сотрудники будут заниматься участием в миссиях НАТО.

    Нехватку профессиональных военных Пулккинен связал с тем, что в Финляндии сохраняется призывная армия.

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    Эса ПулккиненФинляндия в НАТОМинобороныПрофессиональная армия
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    Комментарии 2

    Су Люк Ын09 Сен 2024 в 14:46
    добрая Новость для таких как Мы!
    +1−1
    26592706609 Сен 2024 в 14:43
    Российские курсанты 3-5 курсов, которые проходят обучение в Рязанском училище ВДВ, будут привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины, об этом сообщают в новостных пабликах Рязанской области и группах ВДВ в ВК:

    "С третьего курса у наших курсантов открывается уникальная возможность пройти практику в зоне специальной военной операции"

    "Пройти практику" - эко придумали, а дальше что, школьников, которых по всей стране собираются обучать управлению беспилотниками, тоже будут отправлять "на практику"?
    +4−1
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