Военная база на 1 000 человек открылась в Эстонии возле границы с РФ. В ней разместится контингент НАТО

Новая военная база Reedo, рассчитанная на 1 000 человек, открылась на юге Эстонии поблизости от границы с Россией. Об этом 18 сентября сообщает Err.

На территории базы, расположенной в селе Йуба, рядом с городом Выру, разместится бригада эстонских военных и контингент стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). По данным телерадиовещательной компании, она состоит из 14 строений и будет использоваться как «точка сбора» в соответствии с планами НАТО по обороне.

Начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус также заявил сегодня, что Вооруженные силы Эстонии готовятся к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.



Ранее стало известно, что Эстонии потребуется как минимум 40 миллионов евро на укрепление границы с Россией — помимо всего прочего, власти республики хотят построить на границе с РФ противодроновую «стену».