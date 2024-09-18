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Общество Военная база на 1 000 человек открылась в Эстонии возле границы с РФ. В ней разместится контингент НАТО

Военная база на 1 000 человек открылась в Эстонии возле границы с РФ. В ней разместится контингент НАТО

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20 комментариев

Новая военная база Reedo, рассчитанная на 1 000 человек, открылась на юге Эстонии поблизости от границы с Россией. Об этом 18 сентября сообщает Err.

На территории базы, расположенной в селе Йуба, рядом с городом Выру, разместится бригада эстонских военных и контингент стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). По данным телерадиовещательной компании, она состоит из 14 строений и будет использоваться как «точка сбора» в соответствии с планами НАТО по обороне.

Начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус также заявил сегодня, что Вооруженные силы Эстонии готовятся к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией.

Ранее стало известно, что Эстонии потребуется как минимум 40 миллионов евро на укрепление границы с Россией — помимо всего прочего, власти республики хотят построить на границе с РФ противодроновую «стену».

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Военная база НАТО Эстония Reedo Йуба Выру
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Комментарии
20
гастарбайтер
50 минут
Демилитаризация работает...
Андрей_спб
1 час
Это точно по плану, что количество баз НАТО у границы увеличилось?
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