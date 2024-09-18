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Политика НАТО призвало Эстонию готовиться к потенциальному конфликту с РФ

НАТО призвало Эстонию готовиться к потенциальному конфликту с РФ

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9 комментариев

Вооруженные силы Эстонии готовятся к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Об этом в среду, 18 сентября, заявил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус, передает ТАСС.

Как отмечает Карус, в настоящее время ударные средства большой дальности Эстонии полностью интегрированы в планы НАТО. Альянс подчеркивает, что республике необходимо сосредоточиться на определенных целях на территории России, и только после этого основные силы НАТО смогут прибыть в Эстонию для дальнейших действий.

Начальник Генерального штаба Сил обороны республики назвал новые указания от НАТО «фундаментальным изменением» в военной доктрине страны. При этом Карус добавил, что сейчас Эстония может рассчитывать на мгновенное участие в конфликте с Москвой союзных войск, которые находятся на территории республики.

«На сегодняшний день ситуация такова, что все союзные войска, которые у нас здесь есть, включены в наши военные планы. Мы знаем, какое снаряжение они привезут с собой и в чем будут заключаться их задачи [в случае конфликта]», — уточнил генерал.

Ранее в Балтийском море проводились крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2024, в которых участвовали 20 стран Североатлантического альянса. Среди них — Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Подчеркивается, что учения носили оборонительный характер.

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Комментарии
9
281916626
6 минут
Сколько можно терпеть эту Эстонию,они уже в 2 раза лучше живут россиян.
Kit.
30 минут
Логично.
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