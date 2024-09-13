Эстония хочет установить противодроновую «стену» на границе с Россией

Власти Эстонии планируют завершить работы по укреплению восточной границы страны к концу 2025 года. По словам Ляэнеметса, 40 миллионов евро потребуется на строительство пограничной инфраструктуры. В эту сумму входит непосредственно ограждение, обновление оборудования, установленного в начале строительства границы, строительство подъездных дорог и дополнительные системы связи.

Помимо этого, в Эстонии хотят построить на границе с Россией противодроновую «стену» — техническую систему защиты, которая будет обнаруживать беспилотники и противодействовать им. А также увеличить количество резервистов для помощи правоохранителям в случае нападения мигрантов. Сейчас в таком кризисном резерве состоит 50 человек, но в ближайшие годы его численность планируют повысить до 1 тысячи резервистов.

Последние две меры потребуют вложить еще 60 миллионов евро, увеличив общую сумму, которая потребуется на укрепление границы в 2025 году, до 100 миллионов. По словам Ляэнеметса, в правительстве Эстонии пока не пришли к соглашению, до какой степени покроют эти расходы.