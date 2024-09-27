Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у российской границы

В финском городе Миккели, у границы с Россией, планируется разместить штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом 27 сентября проинформировали в минобороны Суоми.
«Создание нового командования сухопутных войск альянса в Финляндии является важным шагом на пути к еще большему укреплению и сдерживанию обороны НАТО. Финское командование сухопутных войск в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
В Миккели на сегодняшний день базируется финское руководство сухопутных войск. Детальное планирование в этом месте командования НАТО пройдет в 2025 году, после чего проект реализуют. Известно, что в июне эту идею поддержали министры обороны стран Североатлантического альянса, в июле предложение было одобрено на заседании военно-политического блока.
Сообщается, что в Миккели будут руководить и командовать боевыми группами в северной Европе, а также отвечать за учения НАТО и другие мирные действия в этом регионе.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб сообщал, что размещение штабов НАТО будет обусловлено военными интересами, а не региональной политикой. В свою очередь глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что еще рано говорить о присутствии ротационных сил альянса в Финляндии. Он отмечал, что окончательное решение по этому вопросу останется за страной.
Миккели располагается в 150 километрах от финско-российской границы, расстояние до Петербурга — 304 километра.