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Общество «Пока еще очень рано об этом говорить». Глава военного комитета НАТО рассказал о ротационных силах альянса в Финляндии и Швеции

«Пока еще очень рано об этом говорить». Глава военного комитета НАТО рассказал о ротационных силах альянса в Финляндии и Швеции

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3 комментария

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что еще рано говорить о присутствии ротационных сил альянса в Финляндии и Швеции. В интервью Defense News, опубликованном 26 сентября, Бауэр отметил, что окончательное решение по этому вопросу останется за самими странами.

«Пока еще очень рано об этом говорить. Страны выступили со своими намерениями, и сейчас они работают над деталями. Это не то, что организовало НАТО. Это то, о чем страны договорились», — сказал Бауэр.

Адмирал привел в пример создание боевых групп НАТО на юго-востоке Европы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Он отметил, что тогда решение принималось двухсторонним и трехсторонним обсуждением. На вопрос журналиста Defense News, будет ли похожий опыт в Финляндии и Швеции, Бауэр сказал, что «страны являются суверенными государствами, поэтому, если Финляндия захочет сделать по-другому, это возможно».

Ранее стало известно, что в Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса (НАТО): штаб сухопутных войск в Северной Европе будет располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля.

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Комментарии
3
276689045
14 минут
Когда они посчитают свои затраты, и кончится жирок накопленный пока были нейтральными, окажется выгоднее поддерживать нормальные отношения с РФ, чем слыть русофобами и состоять в НАТО..
Ипсилон Ц
22 минуты
пожалуйста шейте униформу для охраны из нормальной ткани! которая выглядит красиво ходят как бичи
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