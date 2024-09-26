«Пока еще очень рано об этом говорить». Глава военного комитета НАТО рассказал о ротационных силах альянса в Финляндии и Швеции

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что еще рано говорить о присутствии ротационных сил альянса в Финляндии и Швеции. В интервью Defense News, опубликованном 26 сентября, Бауэр отметил, что окончательное решение по этому вопросу останется за самими странами.



«Пока еще очень рано об этом говорить. Страны выступили со своими намерениями, и сейчас они работают над деталями. Это не то, что организовало НАТО. Это то, о чем страны договорились», — сказал Бауэр.

Адмирал привел в пример создание боевых групп НАТО на юго-востоке Европы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Он отметил, что тогда решение принималось двухсторонним и трехсторонним обсуждением. На вопрос журналиста Defense News, будет ли похожий опыт в Финляндии и Швеции, Бауэр сказал, что «страны являются суверенными государствами, поэтому, если Финляндия захочет сделать по-другому, это возможно».

Ранее стало известно, что в Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса (НАТО): штаб сухопутных войск в Северной Европе будет располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля.

