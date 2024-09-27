Экоактивистки, плеснувшие супом в «Подсолнухи» Ван Гога, угодили за решетку

Двух участниц движения Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти»), 23-летнюю Фиби Пламмер и 22-летнюю Анну Холланд, обливших в 2022 году супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», признали виновными в нанесении противоправного ущерба. Пламмер приговорили к двум годам тюрьмы, Холланд — к 20 месяцам заключения. О вердикте сообщает BBC News.

Инцидент произошел в Национальной галерее Лондона: девушки вылили на картину содержимое двух банок томатного супа и приклеили свои ладони к стене под картиной.

Само полотно не пострадало после нападения, поскольку находилось под защитным стеклом, но повреждения получила итальянская рама XVII века стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов. Злоумышленницы были задержаны. Защита Холланд заявляла, что перед акцией активистки убедились в безопасности картины, но судья был другого мнения:

«Вам было все равно, повреждена картина или нет. Вы не имели права делать то, что сделали», — заявил он и добавил, что «культурное сокровище» могло быть «серьезно повреждено или даже уничтожено» в ходе акции.

Just Stop Oil выступает за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Акции сторонников движения зачастую граничат с арт-вандализмом: они приклеивали себя к картине в Дрезденской картинной галерее, нападали на витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке, обрызгали картофельным пюре картину Клода Моне «Стога» и не только.