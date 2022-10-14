Картину Ван Гога «Подсолнухи» залили супом в лондонской галерее

Картина нидерландского художника Винсента ван Гога подверглась нападению в Национальной галерее Лондона. Как сообщает 14 октября Sky News, активистки экодвижения Just Stop Oil залили шедевр супом.
Инцидент произошел сегодня утром. Две девушки вошли в галерею и вылили на картину содержимое двух банок томатного супа.
Издание отмечает, что Just Stop Oil уже две недели проводит акции. Группа выступает за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа.
«Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — кричала одна из активисток.
Полиция задержала злоумышленниц.
Стоимость картины «Подсолнухи» 1888 года оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.