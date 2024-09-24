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    В Дрездене приклеившие себя к «Сикстинской Мадонне» активисты заплатят за это 5,5 тысячи евро

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    В Германии экоактивисты заплатят 5,5 тысяч евро в качестве компенсации за причиненный ущерб картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    В августе 2022-го года двое приклеили себя к картине в Дрезденской картинной галерее. Тогда специалисты оценили ущерб, причиненный мировому шедевру, в 5 тысяч евро. Сначала немецкие власти требовали выплатить около 10,4 тысячи евро. Такая сумма, по их мнению, требовалась для восстановления картины и компенсации за вынужденное закрытие музея. Однако суд посчитал, что сумма сильно завышена. Было принято мировое соглашение, согласно которому активисты должны выплатить 5,5 тысячи евро до 1 марта 2025 года.

    Также они обязались в будущем не участвовать в подобных инцидентах.

    В ноябре прошлого года картина испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» подверглась повторному нападению активистов в своей истории. В 1914 году эту же картину уже порезала суфражистка Мэри Ричардсон, а теперь, 6 ноября 2023 года, защитную раму шедевра раскололи в нескольких местах сторонники климатической кампании Just Stop Oil.

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