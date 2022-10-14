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    Картину Ван Гога супом не испортили, заявляют в лондонской галерее

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    Полотно картины Винсента ван Гога «Подсолнухи» не пострадало после нападения на нее экоактивисток с супом. Об этом 14 октября заявили в пресс-службе Национальной галереи Лондона.

    «Есть незначительные повреждения рамы, однако (полотно) картины не пострадало», — заявили там агентству РИА Новости.

    Картину «Подсолнухи» облили томатным супом днем 14 октября две активистки организации Just Stop Oil, выступающей за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Стоимость шедевра 1888 года оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. Злоумышленницы были задержаны.

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