Картину Ван Гога супом не испортили, заявляют в лондонской галерее

Полотно картины Винсента ван Гога «Подсолнухи» не пострадало после нападения на нее экоактивисток с супом. Об этом 14 октября заявили в пресс-службе Национальной галереи Лондона.



«Есть незначительные повреждения рамы, однако (полотно) картины не пострадало», — заявили там агентству РИА Новости.



Картину «Подсолнухи» облили томатным супом днем 14 октября две активистки организации Just Stop Oil, выступающей за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Стоимость шедевра 1888 года оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. Злоумышленницы были задержаны.

