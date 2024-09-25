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Власть Общество Песков — о запрете пропаганды чайлдфри: главное — не допускать злоупотребления и расплывчатости формулировок

Песков — о запрете пропаганды чайлдфри: главное — не допускать злоупотребления и расплывчатости формулировок

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6 комментариев

Главным в случае принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри является четкость формулировок и недопустимость злоупотреблений. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу законодательного запрета пропаганды осознанного отказа от деторождения.

«Главное — не допускать злоупотребления и расплывчатости формулировок», — заявил представитель Кремля и опроверг заключение, что в России принимается слишком много запретительных законов.

«Выходит очень много других законопроектов, которые регулируют и упрощают какие-то процедуры, делают их удобными для пользователей. Просто вы на это обращаете меньше внимания», — сказал Песков (цитата по «Интерфакс»).

Несколько дней назад на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Кремль запрет идеологии чайлдфри, Песков ответил, что необходимо принимать все возможные меры для увеличения рождаемости в России, и всё, что этому мешает, должно исчезнуть.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри — штраф за пропаганду этой идеологии может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц.

Сегодня депутат ГД Эльвира Аиткулова, соавтор проекта, заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в Госдуму в среду.

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Комментарии
6
kotelok
3 минуты
Мне как-то предъявили претензию, что я "подаю плохой пример", т.к. просто живу так, как мне нравится (а не так, как нравится кому-то другому). Мол, вот молодёжь на тебя смотрит (хде? я не являюсь публичной личностью), начинает задумываться и потом делает "неправильный" выбор. Ну я аккуратно попытался отметить, что это ведь хорошо, когда человек может вовремя задуматься и сделать правильный для себя выбор (профессии, образа/места жизни, хобби и т.п.), чтобы потом не страдать, не сожалеть и не разгребать последствия. В ответ получил порцию неконструктивной "критики" в грубой форме.
Кот учёный
20 минут
Что за дискредитация? Когда это у нас суды несправедливо "судили" из-за расплывчатости формулировок? Всегда четко по команде сверху.
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