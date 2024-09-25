Песков — о запрете пропаганды чайлдфри: главное — не допускать злоупотребления и расплывчатости формулировок

Главным в случае принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри является четкость формулировок и недопустимость злоупотреблений. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу законодательного запрета пропаганды осознанного отказа от деторождения.

«Главное — не допускать злоупотребления и расплывчатости формулировок», — заявил представитель Кремля и опроверг заключение, что в России принимается слишком много запретительных законов.

«Выходит очень много других законопроектов, которые регулируют и упрощают какие-то процедуры, делают их удобными для пользователей. Просто вы на это обращаете меньше внимания», — сказал Песков ( цитата по «Интерфакс»).

Несколько дней назад на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Кремль запрет идеологии чайлдфри, Песков ответил , что необходимо принимать все возможные меры для увеличения рождаемости в России, и всё, что этому мешает, должно исчезнуть.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри — штраф за пропаганду этой идеологии может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц.