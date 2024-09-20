Кадыров: в зону СВО отправились ещё два Tesla Cybertruck, которых не коснулись отключения

Ещё два «кибертрака» отправлены в зону СВО, где очень востребованы их мобильность, удобство и маневренность. Об этом сообщил 20 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале .

17 августа Кадыров опубликовал видео с машиной, похожей на Tesla Cybertruck, заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий, и поблагодарил Маска за подарок. Маск в соцсетях опроверг информацию о том, что это его подарок. Вообще в России легко можно купить Tesla Cybertruck, цены на него на торговых площадках начинаются примерно от 22 млн рублей.

