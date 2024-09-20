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Авто Власть Кадыров: в зону СВО отправились ещё два Tesla Cybertruck, которых не коснулись отключения

Кадыров: в зону СВО отправились ещё два Tesla Cybertruck, которых не коснулись отключения

3 202
29 комментариев

Ещё два «кибертрака» отправлены в зону СВО, где очень востребованы их мобильность, удобство и маневренность. Об этом сообщил 20 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

«Удалённое отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев», — добавил он.

Напомним, накануне Кадыров посетовал, что предыдущий Cybertruck, отправленный на СВО, отключили удаленно, и пожурил за это главу компании «Тесла» Илона Маска.

17 августа Кадыров опубликовал видео с машиной, похожей на Tesla Cybertruck, заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий, и поблагодарил Маска за подарок. Маск в соцсетях опроверг информацию о том, что это его подарок. Вообще в России легко можно купить Tesla Cybertruck, цены на него на торговых площадках начинаются примерно от 22 млн рублей.

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Кадыров Рамзан Кадыров Тесла
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Комментарии
29
Сила в Правде!!
1 час
не слабо так кадырову аллах подаёт смотрю.
Znatok78
1 час
Ну а на чем ещё могут тиктокеры ехать на СВО, как не на Теслах))
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