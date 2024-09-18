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Город «Метрострой» изменил информацию о запуске станции метро «Горный институт»

«Метрострой» изменил информацию о запуске станции метро «Горный институт»

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13 комментариев

Компания «Метрострой Северной Столицы» скорректировала информацию о запуске станции метро «Горный институт». С сайта компании пропала информация, что открытие движения произойдет в 2024 году.


В настоящее время на сайте «Метростроя» указано: 2024 — «окончание строительно-монтажных работ». В кэше Google сохранилась архивная копия этой страницы сайта от 18 июня 2024 года — на тот момент напротив 2024 года было указано — «открытие движения».

Ранее городские власти обещали, что станция «Горный институт» откроется в сентябре, а сам «Метрострой» и строительный вице-губернатор Николай Линченко заверяли, что открытие состоится уже 1 сентября.


«Горный институт» остался единственной станцией, которую все еще обещают открыть в этом году после того, как в августе стало известно, что ввод «Казаковской» и «Путиловской» перенесен с 2024 на 2025 год.

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Комментарии
16
ЛуМумба
32 минуты
Ну выборы же прошли, Беглова "выбрали", можно выдохнуть и забыть про все предвыборные обещания.
Терра Митика
38 минут
В Москве чаще открываются новые ветки метро, чем у нас новые станции
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