«Метрострой» изменил информацию о запуске станции метро «Горный институт»

Компания «Метрострой Северной Столицы» скорректировала информацию о запуске станции метро «Горный институт». С сайта компании пропала информация, что открытие движения произойдет в 2024 году.



В настоящее время на сайте «Метростроя» указано: 2024 — «окончание строительно-монтажных работ». В кэше Google сохранилась архивная копия этой страницы сайта от 18 июня 2024 года — на тот момент напротив 2024 года было указано — «открытие движения».

Источник: Метрострой







Источник: Метрострой







Ранее городские власти обещали, что станция «Горный институт» откроется в сентябре, а сам «Метрострой» и строительный вице-губернатор Николай Линченко заверяли, что открытие состоится уже 1 сентября.

