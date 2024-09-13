Телеканал Belsat признан в России нежелательным

Польский телеканал Belsat, вещающий на белорусскую аудиторию, признан в России нежелательной организацией. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
По утверждению ведомства, «одной из ключевых задач» Belsat, аудиторию которого в основном составляют жители Белоруссии и России, является «дискредитация внутренней и внешней политики российских властей». Помимо этого, продолжает Генпрокуратура, под видом «якобы непредвзятой и независимой информации» телеканал создает «негативный образ» России и критикует «интеграционные процессы в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии».
Деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша, основывается на соглашении МИД Польши и АО «Польское телевидение», на средства которых она и финансируется, сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.
«В условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ только усилилась <...> стали появляться публикации с обвинениями в необоснованной агрессии России против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР и ЛНР...»
«Belsat активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов», — добавили в Генпрокуратуре.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации «Фонд Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice).
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.