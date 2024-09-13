Телеканал Belsat признан в России нежелательным

Польский телеканал Belsat, вещающий на белорусскую аудиторию, признан в России нежелательной организацией. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По утверждению ведомства, «одной из ключевых задач» Belsat, аудиторию которого в основном составляют жители Белоруссии и России, является «дискредитация внутренней и внешней политики российских властей». Помимо этого, продолжает Генпрокуратура, под видом «якобы непредвзятой и независимой информации» телеканал создает «негативный образ» России и критикует «интеграционные процессы в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии».

Деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша, основывается на соглашении МИД Польши и АО «Польское телевидение», на средства которых она и финансируется, сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

«В условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ только усилилась <...> стали появляться публикации с обвинениями в необоснованной агрессии России против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР и ЛНР...»

