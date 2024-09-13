Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

ю-в.

 762мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Куда пойти на выходных
Мессенджер для чиновников
Проект «Образование»
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Телеканал Belsat признан в России нежелательным

Телеканал Belsat признан в России нежелательным

1 397
2 комментария

Польский телеканал Belsat, вещающий на белорусскую аудиторию, признан в России нежелательной организацией. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По утверждению ведомства, «одной из ключевых задач» Belsat, аудиторию которого в основном составляют жители Белоруссии и России, является «дискредитация внутренней и внешней политики российских властей». Помимо этого, продолжает Генпрокуратура, под видом «якобы непредвзятой и независимой информации» телеканал создает «негативный образ» России и критикует «интеграционные процессы в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии».

Деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша, основывается на соглашении МИД Польши и АО «Польское телевидение», на средства которых она и финансируется, сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

«В условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ только усилилась <...> стали появляться публикации с обвинениями в необоснованной агрессии России против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР и ЛНР...»

«Belsat активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации «Фонд Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Belsat Телеканал Польша Нежелательная организация Генпрокуратура Иноагенты
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
13 сентября 2024, 10:10
"«дискредитация внутренней и внешней политики российских властей»" - описка, наверное, оне хотели написать "многонационального народа России", а не "властей"..
280250570
13 сентября 2024, 10:31
Спасибо за рекомендации. Все что нежелательно для роскомнадзора - полезно для людей.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50