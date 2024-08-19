Генпрокуратура признала «Фонд Клуни за справедливость» нежелательным

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации «Фонд Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice), основанной в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой.
«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России», — говорится в сообщении прокуратуры
По данным Генпрокуратуры, фонд поддерживает покинувших Россию «лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций».
О намерении запретить деятельность фонда в России
В конце мая в зарубежных СМИ появилась информация от Анны Нейстат, директора по юридическим вопросам входящего в фонд Клуни проекта Docket, что ее проект будет добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда выдачи ордеров на арест российских журналистов, которые якобы занимаются «пропагандой войны». Дмитрий Песков назвал сотрудников фонда безумцами и предложил российским журналистам выяснить аргументацию Docket. Позже Клуни опроверг информацию о планах по преследованию российских журналистов.