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    Генпрокуратура признала «Фонд Клуни за справедливость» нежелательным

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    Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации «Фонд Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice), основанной в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой.

    «Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России», — говорится в сообщении прокуратуры 19 августа.

    По данным Генпрокуратуры, фонд поддерживает покинувших Россию «лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций».

    О намерении запретить деятельность фонда в России 1 июня сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    В конце мая в зарубежных СМИ появилась информация от Анны Нейстат, директора по юридическим вопросам входящего в фонд Клуни проекта Docket, что ее проект будет добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда выдачи ордеров на арест российских журналистов, которые якобы занимаются «пропагандой войны». Дмитрий Песков назвал сотрудников фонда безумцами и предложил российским журналистам выяснить аргументацию Docket. Позже Клуни опроверг информацию о планах по преследованию российских журналистов.

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