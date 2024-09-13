Роспотребнадзор: в России отмечается резкое увеличение штаммов коронавируса, способных обходить иммунитет

В России зафиксировано резкое увеличение вариантов возбудителя коронавируса (COVID-19), способных обходить иммунитет. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

«Удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза за последние две-три недели», — приводит Роспотребнадзор результаты молекулярно-генетического мониторинга. Новые штаммы имеют особые мутации в шиповидном белке, которые позволяют вирусу избежать иммунного ответа и эффективнее инфицировать клетки организма.

Кроме того, оба штамма — LB.1 и KP.3 — демонстрируют повышенную инфекционность в сравнении с предшествующими, а LB.1 отличается «значительно усиленной» способностью обходить иммунный ответ.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в России растет заболеваемость ковидом, и о том, как можно предотвратить осложнения, связанные с заболеванием.