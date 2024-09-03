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Город Опасный FLiRT: у кого новый ковид протекает тяжелее — группы риска

Опасный FLiRT: у кого новый ковид протекает тяжелее — группы риска

И как предотвратить осложнения

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12 комментариев
В большинстве случаев ковид сейчас протекает в легкой форме, но для многих людей он по-прежнему опасен

В России растет заболеваемость ковидом — уже несколько недель подряд об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с этим увеличилось число случаев госпитализации пациентов, у которых ковид протекает в тяжелой форме или вызывает осложнения. «Городские порталы» изучили рекомендации Минздрава и попросили врачей рассказать, кому следует особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Новую волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT, это одно из ответвлений «омикрон»-линии. По словам врачей, «флирт» практически не отличается от своих предшественников — он не стал более опасным. Так что часто его симптомы можно спутать с обычной ОРВИ.

— В большинстве случаев заболевание по-прежнему протекает легко, в особенности у людей, у которых факторов риска нет, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это люди без хронических заболеваний, подростки, молодые люди и пациенты среднего возраста.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

К факторам риска врачи относят пожилой возраст и ряд хронических заболеваний, которые могут быть и у молодых пациентов. Среди них, например, диабет, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, ожирение и другие. В методических рекомендациях Минздрава к факторам риска прогрессии заболевания относят также иммуносупресию — угнетение иммунитета, которое может быть вызвано другими заболеваниями или их лечением. Это состояние может быть вызвано, например, лечением онкологического заболевания, трансплантацией костного мозга или органов, ВИЧ-инфекцией и другими факторами.

Если у вас есть факторы риска тяжелого течения ковида, то к врачу нужно обращаться при первых же симптомах заболевания

— Желательно, чтобы пациенты с факторами риска обращались к врачу при первых симптомах заболевания, — подчеркивает практикующий терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — К группам риска при ковиде относят людей старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с ожирением, сахарным диабетом, перенесенными ранее инфарктами и инсультами. Конечно, если это маленький ребенок и у него поднимается высокая температура, это тоже требует консультации врача.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Иммунолог Николай Крючков говорит, что людям, у которых есть факторы риска тяжелого течения заболевания, стоит не просто следить за своим самочувствием при появлении первых симптомов (это нужно делать всем), а делать это «проактивно».

— Если принять соответствующие противовирусные препараты в первые пять дней после появления симптомов, то риски тяжелого течения кардинальным образом снижаются, — отмечает Николай Крючков. — Но это тоже должно быть по назначению врача, они не показаны всем людям с признаками ОРВИ.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус «флирт», мало отличаются от симптомов ОРВИ

Для защиты от ковида подходят далеко не все противовирусные препараты — речь идет о лекарствах, которые влияют именно на коронавирус. Врачи говорят, что сегодня используют преимущественно три таких препарата — комбинацию нирматрелвира и ритонавира, молнупиравир и фавипиравир. Подобрать лекарство, подходящее конкретному пациенту с учетом особенностей его здоровья, должен врач.

Даже если у вас нет никаких факторов риска тяжелого течения ковида, это не повод легкомысленно относиться к своему здоровью. Если замечаете у себя признаки ОРВИ или коронавирусной инфекции, будьте внимательны, следите за самочувствием и при появлении тревожных симптомов обращайтесь к врачу.

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Комментарии
12
Koma2024
3 сентября 2024, 10:38
Спасибо, что хоть не посоветовали арбидол.
iayaaz
3 сентября 2024, 11:06
Гинзбург уже подготовил жижу, а то особо одаренным "ужалиться" нечем будет?
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