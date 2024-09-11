Рамзан Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова



Как передает РИА Новости, Матвиенко удостоена наградой за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики. Рамзан Кадыров, в свою очередь, получил от председателя Совета Федерации благодарность за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд.



Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чечни. Он изготовлен из золота, рубинов, сапфиров и бриллиантов и весит около 60 грамм. Наградой может похвастаться президент РФ Владимир Путин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, скульптор Зураб Церетели, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В конце августа высшую награду ЧР получил 16-летний сын Кадырова Адам.

