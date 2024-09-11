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Власть Общество Рамзан Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова

Рамзан Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова

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3 комментария

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил орденом имени Ахмата Кадырова председателя Федерального собрания Валентину Матвиенко. Награда была вручена во время Всероссийского женского форума в Грозном в среду, 11 сентября.


Как передает РИА Новости, Матвиенко удостоена наградой за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики. Рамзан Кадыров, в свою очередь, получил от председателя Совета Федерации благодарность за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд.

Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чечни. Он изготовлен из золота, рубинов, сапфиров и бриллиантов и весит около 60 грамм. Наградой может похвастаться президент РФ Владимир Путин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, скульптор Зураб Церетели, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В конце августа высшую награду ЧР получил 16-летний сын Кадырова Адам.

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Валентина Матвиенко Рамзан Кадыров Орден Кадырова Республика Чечня
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Комментарии
3
theHard
11 сентября 2024, 18:20
а она ему тоже родственник, что ли?
274652196
11 сентября 2024, 18:20
А награды других областей России из золота и бриллиантов есть?
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