Рамзан Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил орденом имени Ахмата Кадырова председателя Федерального собрания Валентину Матвиенко. Награда была вручена во время Всероссийского женского форума в Грозном в среду, 11 сентября.
Как передает РИА Новости, Матвиенко удостоена наградой за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики. Рамзан Кадыров, в свою очередь, получил от председателя Совета Федерации благодарность за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и добросовестный труд.
Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чечни. Он изготовлен из золота, рубинов, сапфиров и бриллиантов и весит около 60 грамм. Наградой может похвастаться президент РФ Владимир Путин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, скульптор Зураб Церетели, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В конце августа высшую награду ЧР получил 16-летний сын Кадырова Адам.
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