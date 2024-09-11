Бассейн на Лиговке, агропарк, стоянки. Росжелдор изымает землю под ВСМ

Несколько постановлений Росжелдора, по данным «Фонтанки», датированы концом августа — началом сентября. Они утверждают проект и планировку территории под строительство 1-го этапа ВСМ «Обухово-2» — Великий Новгород. Разные документы понадобились потому, что они относятся к разным регионам и утверждают документацию в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Новгородской. Другие постановления относятся и к другим этапам: третьему (Валдай — Выползово) и четвертому (Выползово — Логовежь), в них говорится о Тверской области.

Отдельное постановление посвящено изъятию земли в границах Петербурга под стройку. В списке 17 адресов, из них почти все относятся к южной части города. Лишь один — к окрестностям Московского вокзала, где появится терминал под ВСМ: 532 квадратных метра изымают из аренды ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лиговский» вокруг закрытого бассейна на Лиговском, 50А.

Из южных участков наибольшую территорию — более гектара в окрестностях Софийской — забирают у ООО «Нарт». Правда, общая площадь территории, которая здесь находится в собственности компании, — порядка 30 гектаров: «Фонтанка» рассказывала о проекте строительства огромного агропарка , одним из инвесторов является как раз владелец плодоовощного логистического центра на Софийской, 60, ООО «Нарт».

Еще порядка гектара Росжелдор изымает у компании со звучным названием «Конкорд», но она занимается автостоянками. В списке тех, кто также должен поделиться территорией, есть также «Петроинвест» (аренда под склады), «Городской оптовый рынок Салова, 52», «Транссервис», отделение общества автомобилистов в МО «Балканский» и другие.

Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей , заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями .

ООО «ВСМ Две столицы» стало концессионером по строительству основного участка ВСМ от Петербурга до въезда в Москву (сами заходы в столицу будет строить РЖД по своей инвестпрограмме). Общая стоимость строительства составит более 2 трлн рублей, закончить его планируют в 2028 году. В Петербурге терминал для высокоскоростных поездов, которые смогут преодолевать расстояние между городами за 2 часа 15 минут, появится у Московского вокзала. Как он будет выглядеть и как изменится система дорожного движения вокруг него — читайте здесь.



Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».