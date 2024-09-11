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Город Бассейн на Лиговке, агропарк, стоянки. Росжелдор изымает землю под ВСМ

Бассейн на Лиговке, агропарк, стоянки. Росжелдор изымает землю под ВСМ

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4 комментария

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) утвердило планировку территорий для строительства ВСМ Москва — Петербург. Параллельно стали известны новые участки, которые будут изымать под стройку.

Процесс изъятия участков и строений под строительство ВСМ идет давно. Ранее стало известно, что часть земли забирают, в частности у управляющей компании ТРЦ «Галерея». Оповестили людей и о планах по изъятию квартир в жилых домах Фарфоровского поста, однако само постановление пока не вышло, да и судьба зданий неясна — экспертиза нашла причины признать их объектами культурного наследия.

Несколько постановлений Росжелдора, по данным «Фонтанки», датированы концом августа — началом сентября. Они утверждают проект и планировку территории под строительство 1-го этапа ВСМ «Обухово-2» — Великий Новгород. Разные документы понадобились потому, что они относятся к разным регионам и утверждают документацию в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Новгородской. Другие постановления относятся и к другим этапам: третьему (Валдай — Выползово) и четвертому (Выползово — Логовежь), в них говорится о Тверской области.

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Отдельное постановление посвящено изъятию земли в границах Петербурга под стройку. В списке 17 адресов, из них почти все относятся к южной части города. Лишь один — к окрестностям Московского вокзала, где появится терминал под ВСМ: 532 квадратных метра изымают из аренды ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лиговский» вокруг закрытого бассейна на Лиговском, 50А.

Из южных участков наибольшую территорию — более гектара в окрестностях Софийской — забирают у ООО «Нарт». Правда, общая площадь территории, которая здесь находится в собственности компании, — порядка 30 гектаров: «Фонтанка» рассказывала о проекте строительства огромного агропарка, одним из инвесторов является как раз владелец плодоовощного логистического центра на Софийской, 60, ООО «Нарт».

Еще порядка гектара Росжелдор изымает у компании со звучным названием «Конкорд», но она занимается автостоянками. В списке тех, кто также должен поделиться территорией, есть также «Петроинвест» (аренда под склады), «Городской оптовый рынок Салова, 52», «Транссервис», отделение общества автомобилистов в МО «Балканский» и другие.

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Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

ООО «ВСМ Две столицы» стало концессионером по строительству основного участка ВСМ от Петербурга до въезда в Москву (сами заходы в столицу будет строить РЖД по своей инвестпрограмме). Общая стоимость строительства составит более 2 трлн рублей, закончить его планируют в 2028 году. В Петербурге терминал для высокоскоростных поездов, которые смогут преодолевать расстояние между городами за 2 часа 15 минут, появится у Московского вокзала. Как он будет выглядеть и как изменится система дорожного движения вокруг него — читайте здесь.

Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии
4
GRAY
11 сентября 2024, 17:24
Росжелдор - это кто??? Есть ОАО "Российские Железные Дороги" и сокращённое название - РЖД. По изъятию земель в центре города: не давать! Вообще нет смысла в отправлении "суперэкспрессов" из исторического центра города!
274555602
11 сентября 2024, 17:20
никакого там бассейна давным давно уж нет...
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