Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, дождь

ощущается как +18

2 м/c,

ю-в.

 758мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Проект «Образование»
Некрасов и Петербург
Будущее «Кавголово»
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после ссоры с охранником

В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после ссоры с охранником

718
3 комментария

На юго-западе Москвы 34-летний мужчина среди ночи обстрелял бар из автомата. Причиной, как выяснилось, стала перепалка с охранником, сообщила столичная прокуратура 11 сентября.

Громкий конфликт разгорелся в одном из заведений на улице Веневской. По предварительным данным, в результате словесной ссоры с секьюрити посетитель открыл огонь в сторону входной группы заведения.

Судя по видео с камер наблюдения, мужчина сделал порядка семи выстрелов. По предварительным данным, он никого не задел. Оружие у посетителя изъяли.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Бар Москва
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
ProstoZloy
11 сентября 2024, 12:56
"Новая элита"?
281826905
11 сентября 2024, 12:56
Лет на 25 минимум
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ТОП 5
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00