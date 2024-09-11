В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после ссоры с охранником

На юго-западе Москвы 34-летний мужчина среди ночи обстрелял бар из автомата. Причиной, как выяснилось, стала перепалка с охранником, сообщила столичная прокуратура 11 сентября.



Громкий конфликт разгорелся в одном из заведений на улице Веневской. По предварительным данным, в результате словесной ссоры с секьюрити посетитель открыл огонь в сторону входной группы заведения.



Источник: прокуратура г. Москвы

Судя по видео с камер наблюдения, мужчина сделал порядка семи выстрелов. По предварительным данным, он никого не задел. Оружие у посетителя изъяли.



Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

