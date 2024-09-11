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    Утро на пепелище. К сгоревшему «Спорт Паласу» приехали чиновники Смольного

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    Утром 11 сентября атмосфера у сгоревшего накануне «Спорт Паласа» почти идиллическая. Остов утраченного здания фотографируют бегуны и вице-губернатор.

    На пепелище побывал фотокорреспондент «Фонтанки». Кроме пожарных, бегунов и велосипедистов, на месте обнаружились «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель комитета по контролю за имуществом Роман Голованов.

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    Накануне комитет по контролю за имуществом посчитал преждевременным комментировать причины возгорания в здании «Спорта Паласа» на Крестовском острове. Именно он должен был снести эту заброшку, однако проект демонтажа получил отказ в согласовании от «Центра государственной экспертизы». Владелец спортивного комплекса считает, что пожар возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    О пожаре стало известно 10 сентября в 18:47. Никто не пострадал, но к устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС, столб дыма и огонь было видно из различных частей города.

    Пожар стал финалом долгого конфликта: здание признали самостроем, отключили от коммуникаций и опечатали. Инвестор долго пытался бороться с администрацией в судах и обращал внимание, что комплекс превращается в заброшку. где хозяйничают вандалы. Подробнее об этом читайте здесь.

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