«Спорт Палас» пришел к финишу. Чем известен спортивный комплекс, который сгорел сегодня на Крестовском острове

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Спорт Палас» на Южной дороге загорелся вечером 10 сентября. Пламя охватило здание от крыши и до первого этажа. А черный столб дыма над Крестовским островом был виден из разных частей города. Пока пожарные борются с огнем, «Фонтанка» вспоминает историю здания, которое прошло путь от элитного спортклуба до никому не нужной заброшки, и рассказывает, как противостояние инвестора и города привело его к печальному финалу.



Теннисная школа с элитным уклоном

Спортивный комплекс Sport Palace открылся на Южной дороге 10 лет назад. ООО «Предприятие Диапазон», принадлежащее основателю сети кафе «Троицкий мост» Роману Курбатову, в 2011 году получило участок на Южной дороге для строительства детской теннисной школы. В 2014-м школу уже открыли. Правда, помимо тенниса, в «Спорт паласе» разместили элитный фитнес-клуб, пять бассейнов, гольф-симулятор и ресторан. Дополнительные функции поначалу никого не смущали, как и то, что на бумаге сооружение было временным, но фактически являлось капитальным. В залах «Спорт Паласа» можно было заметить далеко не последних в городе людей. Например, собеседники «Фонтанки» в числе постоянных посетителей теннисного корта называют Сергея Литвиненко, который с 2011 по 2021 год был прокурором Петербурга.



Самострой

Из-за изменений в законодательстве «Спорт Палас» не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и стал в глазах городских властей самовольной постройкой. Построив здание площадью 10 тысяч кв. м инвестор нарушил проект приспособления территории парка, согласованный с КГИОП, отмечали тогда в ведомстве. В 2016 году Смольный расторг с инвестором договор. В том же году Петроградский районный суд по иску прокуратуры обязал собственника произвести демонтаж спортивного комплекса. В 2020 году решение вступило в законную силу.



Но владельцы решили не сдаваться без боя и запустили процесс ликвидации, передав права на здание другому юрлицу. По их расчету, это делало решение суда, вынесенного в адрес конкретного предприятия, неисполнимым.



Битва за «Спорт Палас»

После этого борьба за спортивный комплекс перешла из юридической в физическую плоскость. В 2021 году здание сначала отключили от канализации, вывезли с территории ели. Затем судебные приставы обнесли его забором и опечатали. Посетителей и персонал попросили покинуть комплекс. Имущество собственникам забрать не позволили, рассказывал «Фонтанке» Роман Курбатов.



Судебные приставы, обосновавшиеся в здании заявили, что готовят его к сносу. Правда, к работам они так и не приступили и в ноябре 2023 года покинули здание. По словам Романа Курбатова, осенью прошлого года неизвестные люди вывезли из «Спорт Паласа» оборудование: предприниматель обратился по этому поводу с заявлением в полицию.

Подготовка к сносу



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Незадолго до ухода приставов суд передал право на снос комплекса комитету по контролю за имуществом. В январе 2024 года ККИ распорядился снести «Спорт Палас», но затем сроки были передвинуты на 1 июля 2024 года. Но этого снова не произошло.

Как сообщала «Фонтанка», конкурс по разработке проектной документации демонтажа «Спорт Паласа» был объявлен еще в феврале 2024 года, его выиграла «УК Спрингалд». Поскольку здание находится на территории Приморского парка Победы, который является объектом культурного наследия, разборка должны были проводить вручную. Но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».



Тогда источники «Фонтанки», знакомые с ситуацией, называли две возможные причины промедления. Согласно одной из версий, снос крупного объекта решили поставить на паузу до губернаторских выборов. По другой версии, процесс тормозили управленческие и кадровые проблемы в Центре повышения эффективности использования государственного имуществе, подведомственном учреждении ККИ, который отвечает за демонтаж, в том числе, самовольных построек.

Заброшка



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После ухода приставов, «Спорт Палас» остался без присмотра. В апреле 2024 года кончился договор, заключенный с охранной организацией, истек и продлен не был. За несколько месяцев некогда элитный спорткомплекс превратился в неприглядную руину. В конце июля его состояние зафиксировала «Фонтанка»: ворота сломаны в нескольких местах, стекла выбиты. Фасад разрисован граффити и рекламой телеграм-канала, посвященного заброшкам, которые отнюдь не добавляют очарования парковой аллее. Внутри не осталось ни мебели, ни оборудования — повсюду битые стекла, мусор и кучи бумаги. Проникнуть туда мог любой желающий, хотя местные активисты время от времени пытались латать дыры в заборе.



Кто виноват

Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

В комитете по контролю за имуществом отметили, что не готовы комментировать ситуацию, пока не завершится расследование о причинах пожара. «Важно дождаться результатов экспертизы, чтобы получить полную и достоверную информацию о произошедшем», — подчеркнули в пресс-службе.

Роман Курбатов считает, что пожар возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.

«Сначала Федеральная служба судебных приставов вместе с комитетом по контролю за имуществом три года назад силой захватили здание, никого туда не пускали и все из здания вынесли, после чего им стало ясно, что снести его по проекту нереально. Дальше выводы делайте сами», — сказал он, предложив адресовать вопросы данным ведомствам. По словам предпринимателя, он сам неоднократно в письменном виде сообщал приставам и чиновникам о том, что здание нужно обслуживать.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

