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Происшествия 11 вагонов и тепловоз сошли с рельсов под Белгородом. Возбуждено дело о теракте

11 вагонов и тепловоз сошли с рельсов под Белгородом. Возбуждено дело о теракте

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3 комментария

С рельсов в Белгородской области сошли всего 11 пустых вагонов и тепловоз. Машинист и помощник машиниста не пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает 11 сентября Следственный комитет.

«10 сентября 2024 года на 697 км перегона Новый Оскол—Волоконовка Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов», — говорится в сообщении.

Западное МСУТ СК возбудило по факту ЧП уголовное дело по статье 205, часть 2, пункт «в», УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба»).

На месте работают следователи, выясняются причины, обстоятельства и условия произошедшего.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление», — добавляют в СК.

Напомним, из-за ЧП пассажирские поезда, обычно проходящие через этот участок, направлены в объезд.

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Комментарии
3
-4*
11 сентября 2024, 10:01
Позорище....
Роисся вперде
11 сентября 2024, 09:37
Как надоел этот мрак
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