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    Из-за «незаконного вмешательства» в Белгородской области сошёл с рельсов поезд

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    В Белгородской области из-за постороннего вмешательства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда на перегоне Волоконовка — Новый Оскол 10 сентября в 23:17. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила в своем канале Юго-Восточная железная дорога.

    «На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — отмечается в сообщении.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 11 сентября подтвердил, что пострадавших нет, и пояснил, что вагоны были пустыми.

    «В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава», — написал Гладков.

    Пассажирские поезда, обычно проходящие через этот участок, направлены в объезд. Последствия уточняются.

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    Комментарии 16

    Oldsparta11 Сен 2024 в 08:19
    Новояз.
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