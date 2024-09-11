Из-за «незаконного вмешательства» в Белгородской области сошёл с рельсов поезд

В Белгородской области из-за постороннего вмешательства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда на перегоне Волоконовка — Новый Оскол 10 сентября в 23:17. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила в своем канале Юго-Восточная железная дорога.

«На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — отмечается в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 11 сентября подтвердил, что пострадавших нет, и пояснил, что вагоны были пустыми.

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава», — написал Гладков.