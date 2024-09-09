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    В Литве вынесен приговор жителю Вильнюса, бросившему «коктейли Молотова» в здание посольства РФ

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    1 комментарий

    50-летний житель Вильнюса, закидавший российское посольство бутылками с зажигательной смесью, был приговорен к шести месяцам лишения свободы и возмещению материального ущерба в размере € 6 тысяч. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Вильнюсский участковый суд.

    Один из инцидентов произошел ночью 7 апреля. Второй раз такой же «коктейль Молотова» прилетел ночью 8 апреля. В результате на стене здания остались следы огня и дыма. Обошлось без пострадавших. Полиция быстро задержала подозреваемого, и тот признался в содеянном, пояснив, что сделал это ввиду «негативного отношения к действиям РФ на Украине». Действовал он в одиночку.

    «Наказание вынесено за нанесение ущерба имуществу общественно опасным способом», — сказано в заявлении суда.

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    Комментарии 1

    Artimenga09 Сен 2024 в 20:21
    Вот стоило бы проверить полиции Литвы его телеграмм, возможно обнаружилась бы группа злоумышленников.
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