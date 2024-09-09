В Литве вынесен приговор жителю Вильнюса, бросившему «коктейли Молотова» в здание посольства РФ

50-летний житель Вильнюса, закидавший российское посольство бутылками с зажигательной смесью, был приговорен к шести месяцам лишения свободы и возмещению материального ущерба в размере € 6 тысяч. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Вильнюсский участковый суд.

Один из инцидентов произошел ночью 7 апреля. Второй раз такой же «коктейль Молотова» прилетел ночью 8 апреля. В результате на стене здания остались следы огня и дыма. Обошлось без пострадавших. Полиция быстро задержала подозреваемого, и тот признался в содеянном, пояснив, что сделал это ввиду «негативного отношения к действиям РФ на Украине». Действовал он в одиночку.

