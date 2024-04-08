Российское посольство в Литве закидали «коктейлями Молотова». Об этом 8 апреля пишет литовский портал Delfi.



Департамент полиции Литвы сообщил, что 7 и 8 апреля в здание в Вильнюсе были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Один из инцидентов произошел ночью 7 апреля. Неизвестный бросил в здание посольства бутылку и повредил таким образом стену. Второй раз такой же «коктейль Молотова» прилетел ночью 8 апреля.

РБК со ссылкой на местный портал Madeinvilnius 8 апреля пишет, что по факту уничтожения имущества общеопасным способом начато досудебное расследование.