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    Российское посольство в Литве закидали «коктейлями Молотова»

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    Российское посольство в Литве закидали «коктейлями Молотова». Об этом 8 апреля пишет литовский портал Delfi.

    Департамент полиции Литвы сообщил, что 7 и 8 апреля в здание в Вильнюсе были брошены бутылки с зажигательной смесью.

    Один из инцидентов произошел ночью 7 апреля. Неизвестный бросил в здание посольства бутылку и повредил таким образом стену. Второй раз такой же «коктейль Молотова» прилетел ночью 8 апреля.

    РБК со ссылкой на местный портал Madeinvilnius 8 апреля пишет, что по факту уничтожения имущества общеопасным способом начато досудебное расследование.

    «Литовский закон предусматривает за подобные действия штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет», — уточняет информагентство.

    Ранее в Петербурге задержали 21-летнюю девушку, которая 15 марта бросила «коктейль Молотова» в плакат о выборах около школы № 358 в Московском районе.

    В Кирове женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в окно правительства. На месте происшествия начался пожар, но с ним быстро справились. Никто не пострадал.

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    Литва
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