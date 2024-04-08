Российское посольство в Литве закидали «коктейлями Молотова». Об этом 8 апреля пишет литовский портал Delfi.
Департамент полиции Литвы сообщил, что 7 и 8 апреля в здание в Вильнюсе были брошены бутылки с зажигательной смесью.
Один из инцидентов произошел ночью 7 апреля. Неизвестный бросил в здание посольства бутылку и повредил таким образом стену. Второй раз такой же «коктейль Молотова» прилетел ночью 8 апреля.
РБК со ссылкой на местный портал Madeinvilnius 8 апреля пишет, что по факту уничтожения имущества общеопасным способом начато досудебное расследование.
«Литовский закон предусматривает за подобные действия штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет», — уточняет информагентство.
Ранее в Петербурге задержали 21-летнюю девушку, которая 15 марта бросила «коктейль Молотова» в плакат о выборах около школы № 358 в Московском районе.
В Кирове женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в окно правительства. На месте происшествия начался пожар, но с ним быстро справились. Никто не пострадал.