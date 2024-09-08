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Общество «Канализация преступной деятельности». Журналисты NYT присмотрелись к контенту в Telegram и нашли страшное

«Канализация преступной деятельности». Журналисты NYT присмотрелись к контенту в Telegram и нашли страшное

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1 комментарий

Журналисты The New York Times (NYT) проанализировали контент в Telegram и обнаружили 1500 каналов, управляемых сторонниками превосходства белой расы, и несколько десятков каналов, где продают наркотики и оружие. Площадку издание назвало «канализацией преступной деятельности, дезинформации, материалов о сексуальном насилии над детьми, терроризма и расистского подстрекательства».

Издание проанализировало более 3,2 миллиона сообщений Telegram из более чем 16 тысяч каналов. Журналисты утверждают, что как минимум два десятка каналов продают оружие, а в 22 каналах с более чем 70 тысячами подписчиков рекламируют доставку наркотиков в более чем 20 стран. Также издание ссылается на исследование The Times, которое показало, что каналы, связанные с ХАМАС, собрали более 400 миллионов просмотров в мессенджере после терактов 7 октября.

Журналисты NYT со ссылкой на бывших сотрудников Telegram утверждают, что почтовый ящик, используемый для запросов от госорганов, проверяют редко. В качестве доказательства издание отмечает, что 6 января 2021 года, в день нападения на здание Капитолия в Вашингтоне, комитет палаты представителей США, расследующий дело, запросил информацию у 15 интернет-платформ. И только Telegram не ответил. NYT утверждает, что в компании работает всего 60 штатных сотрудников, в то время как в YouTube и TikTok есть целые подразделения, которые изучают запросы от властей, и тысячи модераторов, просматривающих их сервисы в поисках незаконных и вредных материалов.

«Компания, которая предлагает функции, позволяющие преступникам, террористам и мошенникам организовываться в больших масштабах и обходить контроль со стороны властей, закрывает глаза на то, как в приложении открыто процветает незаконная и экстремистская деятельность», — считает NYT.

Заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом в департаменте полиции Нью-Йорка Ребекка Вайнер называет Telegram самым популярным местом «для скопления злонамеренных и агрессивных субъектов». «Если вы плохой парень, вот где вы приземлитесь», — заключила она.

Тем не менее NYT нашли в политике Telegram и плюсы — по их мнению, мессенджер принес пользу гражданам авторитарных стран, которым «нужны способы свободного общения».

Павел Дуров был задержан 24 августа, основатель Telegram и соцсети VK проходит по делу в отношении неустановленного лица, обвиняемого в 12 преступлениях, среди которых соучастие в распространении наркотиков, киберпреступлениях и хранении порно с несовершеннолетними. По информации Politico, это произошло после того, как Telegram не раскрыл данные одного из пользователей, обвиняемого в педофилии.

Также французские власти объявили в розыск брата Дурова — Николая. При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

29 августа Павла Дурова отпустили из-под стражи под залог. В суде Дурову были предъявлены обвинения в совершении 6 правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро.

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Телеграм Контент Павел Дуров Терроризм Наркотики Оружие
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
8 сентября 2024, 13:29
вот и пашеньке конец.
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