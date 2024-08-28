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    Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

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    Николай Дуров, брат основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, объявлен в розыск во Франции. Ордера на арест обоих были выданы еще в марте 2024 года, сообщает 28 августа европейская редакция Politico со ссылкой на документ, касающийся расследования.

    «Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы»», — пишет Politico.

    Как пишет издание, дело в отношении Дуровых «вращается вокруг отказа Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми». А ордера на арест были выданы после того, как платформа «не дала ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. Кроме того, в документе в качестве обоснования ордеров на арест упоминается использование платформы «многочисленными преступными группировками».

    При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

    Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Срок предварительного задержания бизнесмена продлен до максимально возможного — 96 часов, он истекает в среду в 21:00 мск. До этого момента основателю Telegram должны предъявить обвинение или отпустить на свободу.

    Прокуратура Парижа 26 августа опубликовала официальное обвинение по делу, в рамках которого задержан бизнесмен. В пресс-службе Telegram подчеркнули, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

    Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что вопрос о блокировке Telegram, как и арест его основателя Павла Дурова, находится в компетенции французских властей. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что задержание Дурова не является политическим.

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    Павел ДуровНиколай ДуровФранцияЗадержание
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