Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Николай Дуров, брат основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, объявлен в розыск во Франции. Ордера на арест обоих были выданы еще в марте 2024 года, сообщает 28 августа европейская редакция Politico со ссылкой на документ, касающийся расследования.

«Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы»», — пишет Politico.

Как пишет издание, дело в отношении Дуровых «вращается вокруг отказа Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми». А ордера на арест были выданы после того, как платформа «не дала ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. Кроме того, в документе в качестве обоснования ордеров на арест упоминается использование платформы «многочисленными преступными группировками».