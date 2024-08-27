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    Евросоюз: ответственность за задержание Павла Дурова лежит на Франции

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    Вопрос о блокировке Telegram, как и арест его основателя Павла Дурова, находится в компетенции французских властей, об этом 27 августа заявил «Фонтанке» представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

    «Этот вопрос находится в компетенции Франции. В ЕС реализация и обеспечение соблюдения законодательства является обязанностью национальных властей», — рассказал Петер Стано в ответ на вопрос, допускают ли в ЕС блокировку Telegram и является ли задержание Павла Дурова политическим.

    Представитель Еврокомиссии (ЕК) Томас Ренье на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе также подчеркнул, что Telegram не находится под прямым надзором ЕК. «Telegram ранее опубликовал информацию о 41 млн пользователей в Евросоюзе, что означает, что это не очень крупная платформа и она не находится под прямым надзором Еврокомиссии», — заявил Томас Ренье (цитата по ТАСС).

    Как ранее сообщила прокуратура Парижа, Павел Дуров был арестован и взят под стражу около 20 часов вечера в субботу, 24 августа, в рамках судебного расследования, открытого 8 июля этого года. Расследование проводит отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа против «неустановленного лица» по обвинению в 12 преступлениях, среди которых соучастие в распространении наркотиков, киберпреступлениях и хранении порно с несовершеннолетними. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Павла Дурова не является политическим.

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