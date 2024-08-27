Евросоюз: ответственность за задержание Павла Дурова лежит на Франции

Вопрос о блокировке Telegram, как и арест его основателя Павла Дурова, находится в компетенции французских властей, об этом
«Этот вопрос находится в компетенции Франции. В ЕС реализация и обеспечение соблюдения законодательства является обязанностью национальных властей», — рассказал Петер Стано в ответ на вопрос, допускают ли в ЕС блокировку Telegram и является ли задержание Павла Дурова политическим.
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Томас Ренье на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе также подчеркнул, что Telegram не находится под прямым надзором ЕК. «Telegram ранее опубликовал информацию о
Как ранее сообщила прокуратура Парижа, Павел Дуров был арестован и взят под стражу около