Евросоюз: ответственность за задержание Павла Дурова лежит на Франции

Вопрос о блокировке Telegram, как и арест его основателя Павла Дурова, находится в компетенции французских властей, об этом 27 августа заявил «Фонтанке» представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Этот вопрос находится в компетенции Франции. В ЕС реализация и обеспечение соблюдения законодательства является обязанностью национальных властей», — рассказал Петер Стано в ответ на вопрос, допускают ли в ЕС блокировку Telegram и является ли задержание Павла Дурова политическим.

