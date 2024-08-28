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    AFP: Павел Дуров доставлен в суд в Париже

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    Основателя мессенджера Telegram доставили в суд во Франции, сообщает 28 августа агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник. По данным агентства, срок его предварительного задержания истекает.

    Газета Le Figaro пишет, что сегодня Дуров был передан суду с целью возможного предъявления обвинения. Как стало известно BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей, чтобы провести допрос в первый раз и, вероятно, предъявить обвинение.

    Reuters отмечает, что решение будет вынесено к 20:00 по местному времени (21:00 мск), через 96 часов или четыре дня после задержания Дурова. Это максимальный срок, в течение которого он может находиться под стражей, прежде чем будет принято решение о возбуждении в отношении него официального расследования.

    Павел Дуров был задержан 24 августа, спустя два дня прокуратура Парижа объяснила, что основатель Telegram и соцсети VK проходит по делу в отношении неустановленного лица, обвиняемого в 12 преступлениях, среди которых соучастие в распространении наркотиков, киберпреступлениях и хранении порно с несовершеннолетними. По информации Politico, это произошло после того, как Telegram не раскрыл данные одного из пользователей, обвиняемого в педофилии.

    Также французские власти объявили в розыск брата Дурова — Николая. При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

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