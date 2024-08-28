AFP: Павел Дуров доставлен в суд в Париже

Основателя мессенджера Telegram доставили в суд во Франции, сообщает 28 августа агентство
Газета
Reuters отмечает, что решение будет вынесено к 20:00 по местному времени (21:00 мск), через 96 часов или четыре дня после задержания Дурова. Это максимальный срок, в течение которого он может находиться под стражей, прежде чем будет принято решение о возбуждении в отношении него официального расследования.
Павел Дуров был задержан 24 августа, спустя два дня прокуратура Парижа объяснила, что основатель Telegram и соцсети VK проходит по делу в отношении неустановленного лица, обвиняемого в 12
Также французские власти объявили в розыск брата Дурова — Николая. При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».