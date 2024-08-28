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Бизнес Происшествия Названа причина задержания Павла Дурова и выдачи ордера на арест его брата

Названа причина задержания Павла Дурова и выдачи ордера на арест его брата

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5 комментариев

Расследование, в рамках которого в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров, началось в марте этого года. Это произошло после того, как представители мессенджера не ответили французской прокуратуре по делу о детской порнографии, пишет европейская редакция Politico со ссылкой на полученный документ.

«Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы»», — пишет Politico.

По предварительным данным, изначально подозреваемый, чье имя не называется, попался на обсуждении того, как он склонял несовершеннолетних девочек к отправке «собственноручно изготовленной детской порнографии», а затем угрожал распространять эти материалы в Сети. Согласно документу, подозреваемый также сообщил следователям, что он изнасиловал маленького ребенка.

В документе Politico говорится, что платформа якобы «не дала ответа» на судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. Также издание говорит о «практически полном отсутствии сотрудничества Telegram» с властями Франции и других стран ЕС. Кроме того, в документе в качестве обоснования ордеров на арест упоминается использование платформы «многочисленными преступными группировками».

При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

Вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком изложении дела, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.

В прокуратуре Франции Politico заявили, что «на данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров». Местонахождение Николая не установлено.

26 августа прокуратура Парижа объяснила, что Павел Дуров задержан в рамках расследования против неустановленного лица по обвинению в 12 преступлениях, среди которых соучастие в распространении наркотиков, киберпреступлениях и хранении порно с несовершеннолетними. В рамках дела объявлен в розыск и сооснователь мессенджера, брат Дурова Николай.

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Комментарии
6
Cashmare
28 августа 2024, 15:33
а кто рассылал-то? француз? так арестуйте макарона, это же у него извращенцы в стране водятся
280896530
28 августа 2024, 15:41
Педофильская тема? Тогда ясно почему его так яростно сейчас защищают в наших СМИ.
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