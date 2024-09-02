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    Передается по наследству. РКН заявил, что сменившие название каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку

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    Сменившие название и адрес в интернете каналы-иноагенты должны продолжать размещать маркировку под своими материалами. В противном случае их ожидает административная ответственность, сообщает в понедельник, 2 сентября, РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Роскомнадзора.

    Отмечается, что под требование ставить маркировку под каждым материалом не подходит закрепленное сообщение в канале о статусе иноагента. Так, Роскомнадзор увидел такое нарушение у Telegram-канала BRIEF*. Неправильная маркировка влечет административную ответственность по статье 19.34 КоАП. За подобное нарушение юридическому лицу может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас Роскомнадзор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства.


    Также нарушение нашли в Telegram-канале «Незыгарь»*, название которого сменилось на «НZГ»*. Авторы канала перестали размещать маркировку в связи со сменой названия, что является нарушением.

    В РКН отметили, что маркировку иноагента «необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком либо — в случае отсутствия заголовка — перед началом такого материала».

    К слову, перечисленные выше каналы признали иноагентами 16 августа. Минюст объяснил, что в Telegram-канале BRIEF распространялись недостоверная информация о решениях и политике властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также канал участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

    Канал «Незыгарь» распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ. А также, пишет Минюст, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов.

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в осеннюю сессию Государственная дума рассмотрит проблему финансирования иностранных агентов в России, доходы которых могут уходить на поддержку Украины и борьбу с РФ. Политик отметил, что речь не идет о запрете творчества иностранных агентов и введении цензуры в отношении их работ — для них планируется отключение возможности монетизации на российских стриминговых платформах.

    * признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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