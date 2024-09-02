Передается по наследству. РКН заявил, что сменившие название каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку

Сменившие название и адрес в интернете каналы-иноагенты должны продолжать размещать маркировку под своими материалами. В противном случае их ожидает административная ответственность, сообщает в понедельник, 2 сентября, РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Роскомнадзора.



Отмечается, что под требование ставить маркировку под каждым материалом не подходит закрепленное сообщение в канале о статусе иноагента. Так, Роскомнадзор увидел такое нарушение у Telegram-канала BRIEF*. Неправильная маркировка влечет административную ответственность по статье 19.34 КоАП. За подобное нарушение юридическому лицу может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас Роскомнадзор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства.

