    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.8eur98.32

    Телеграм-каналы Brief* и «Незыгарь»* признали иностранными агентами

    2647
    13 комментариев

    Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы Brief*, «Brief Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Об этом стало известно в пятницу, 16 августа, из сообщения ведомства.

    Министерство юстиции опубликовало и причины внесения в реестр иноагентов.

    В телеграм-канале Brief, как указал Минюст, распространялись недостоверная информация о решениях и политике властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также телеграм-канал участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

    В телеграм-канале «Brief Важное» распространялись для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, недостоверная информация о политике и решениях власти России и недостоверные сведения, которые формировали негативный образ ВС РФ.

    Телеграм-канал «Незыгарь» распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ. А также, пишет Минюст, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов.

    Телеграм-канал «Сирена» распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях и политике власти России. Кроме того, в нем публиковались недостоверные сведения, формирующие негативный образ российской армии.

    Также иностранными агентами признали журналиста Рината Давлетгильдеева* и юриста Андрея Павлова*.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close