Телеграм-каналы Brief* и «Незыгарь»* признали иностранными агентами

В телеграм-канале Brief, как указал Минюст, распространялись недостоверная информация о решениях и политике властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также телеграм-канал участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

Министерство юстиции опубликовало и причины внесения в реестр иноагентов.

Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы Brief*, «Brief Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Об этом стало известно в пятницу, 16 августа , из сообщения ведомства.

В телеграм-канале «Brief Важное» распространялись для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, недостоверная информация о политике и решениях власти России и недостоверные сведения, которые формировали негативный образ ВС РФ.

Телеграм-канал «Незыгарь» распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ. А также, пишет Минюст, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов.