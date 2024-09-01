Рябков: Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада в контексте СВО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину исходя из анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с СВО. Его слова
По словам Рябкова, работа по изменению положений документа уже «в продвинутой стадии». Сейчас идет «процесс доводки», о сроках его завершения пока говорить рано, отметил замглавы МИД, поскольку речь идет о важнейших аспектах обеспечения национальной безопасности.
Первым из официальных лиц об изменении ядерной доктрины РФ заявил президент Владимир Путин. Возможность обновления документа глава государства обсудил на ПМЭФ, прошедшем в начале июня этого года. Уже в конце месяца риторика изменилась. После визита во Вьетнам и КНДР президент допустил, что документ будет скорректирован. Возможность нанесения превентивного ядерного удара России пока не нужна, отмечал тогда глава государства.
Далее причины, при которых Россия может внести изменения в ядерную доктрину, назвал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В июле
В конце августа об этом также заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из дипломатического ведомства Йемена. Российский министр подчеркнул, что в США знают об идущих в РФ обсуждениях.
Официально документ носит название «Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от