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    Рябков: Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада в контексте СВО

    2010
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    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину исходя из анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с СВО. Его слова 1 сентября приводит ТАСС.

    По словам Рябкова, работа по изменению положений документа уже «в продвинутой стадии». Сейчас идет «процесс доводки», о сроках его завершения пока говорить рано, отметил замглавы МИД, поскольку речь идет о важнейших аспектах обеспечения национальной безопасности.

    Первым из официальных лиц об изменении ядерной доктрины РФ заявил президент Владимир Путин. Возможность обновления документа глава государства обсудил на ПМЭФ, прошедшем в начале июня этого года. Уже в конце месяца риторика изменилась. После визита во Вьетнам и КНДР президент допустил, что документ будет скорректирован. Возможность нанесения превентивного ядерного удара России пока не нужна, отмечал тогда глава государства.

    Далее причины, при которых Россия может внести изменения в ядерную доктрину, назвал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В июле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что руководство страны «ведет обсуждения» о внесении изменений в документ.

    В конце августа об этом также заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из дипломатического ведомства Йемена. Российский министр подчеркнул, что в США знают об идущих в РФ обсуждениях.

    Официально документ носит название «Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года». По его текущим положениям, применение ядерного оружия Россией возможно в нескольких случаях: если противник применит ядерное или другое оружие массового поражения по РФ и ее союзникам; поступит информация о старте баллистических ракет в сторону РФ и союзников; противник ударит по объектам ответных действий ядерных сил РФ; когда само существование РФ как государства будет поставлено под угрозу.

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