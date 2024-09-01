Рябков: Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада в контексте СВО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину исходя из анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с СВО. Его слова 1 сентября приводит ТАСС.



По словам Рябкова, работа по изменению положений документа уже «в продвинутой стадии». Сейчас идет «процесс доводки», о сроках его завершения пока говорить рано, отметил замглавы МИД, поскольку речь идет о важнейших аспектах обеспечения национальной безопасности.



Первым из официальных лиц об изменении ядерной доктрины РФ заявил президент Владимир Путин. Возможность обновления документа глава государства обсудил на ПМЭФ, прошедшем в начале июня этого года. Уже в конце месяца риторика изменилась. После визита во Вьетнам и КНДР президент допустил, что документ будет скорректирован. Возможность нанесения превентивного ядерного удара России пока не нужна, отмечал тогда глава государства.

