Дмитрий Песков высказался о внесении изменений в ядерную доктрину

Власти ведут обсуждения по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет
«Вы знаете, что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают», — сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что сейчас Россия имеет дело с мощным альянсом государств, которые полностью вовлечены в ситуацию, связанную с Украиной.
«НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины, и это тоже нужно констатировать. В данном случае все процессы здесь пора называть своими именами», — пояснил пресс-секретарь президента.
Напомним, что 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР рассказал о возможном изменении ядерной доктрины. Он отметил, что этот вопрос возник в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.
Также 23 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России могут внести коррективы в ядерную доктрину в случае роста вызовов и угроз. В первую очередь речь идет об изменении времени для принятия решения о применении ядерного оружия.