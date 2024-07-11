Дмитрий Песков высказался о внесении изменений в ядерную доктрину

Власти ведут обсуждения по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет 11 июля «Интерфакс».



«Вы знаете, что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что сейчас Россия имеет дело с мощным альянсом государств, которые полностью вовлечены в ситуацию, связанную с Украиной.

«НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины, и это тоже нужно констатировать. В данном случае все процессы здесь пора называть своими именами», — пояснил пресс-секретарь президента.