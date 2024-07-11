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    Дмитрий Песков высказался о внесении изменений в ядерную доктрину

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    9 комментариев

    Власти ведут обсуждения по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет 11 июля «Интерфакс».

    «Вы знаете, что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают», — сказал Песков.

    Кроме того, пресс-секретарь отметил, что сейчас Россия имеет дело с мощным альянсом государств, которые полностью вовлечены в ситуацию, связанную с Украиной.

    «НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины, и это тоже нужно констатировать. В данном случае все процессы здесь пора называть своими именами», — пояснил пресс-секретарь президента.

    Напомним, что 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР рассказал о возможном изменении ядерной доктрины. Он отметил, что этот вопрос возник в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

    Также 23 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России могут внести коррективы в ядерную доктрину в случае роста вызовов и угроз. В первую очередь речь идет об изменении времени для принятия решения о применении ядерного оружия.

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    Ядерная доктринаДмитрий Песков
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    11 Июл 2024 в 14:07
    Искренне надеюсь, что применять эту доктрину не придётся ни нам, ни детям нашим, ни внукам...
    +0−0
    28249317311 Июл 2024 в 13:59
    смешного мало, банда чекистов окончательно тронулась умом
    +3−1
    28218997411 Июл 2024 в 13:43
    Только констатируем и выражаем озабоченность. Положить конец всему этому мы, ясен пень, не можем.
    +1−1
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