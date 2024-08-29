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Бизнес Город Бар El Copitas закрывается на реновацию. Сегодня он работает последний день

Бар El Copitas закрывается на реновацию. Сегодня он работает последний день

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3 комментария

Петербургский бар El Copitas временно закрывается на ремонт. Двери питейного заведения вновь откроются для посетителей 1 января, в 10-летнюю годовщину бара — об этом команда El Copitas сообщила в своих соцсетях 29 августа.

«Сегодня последний день работы перед реновацией, — говорится в сообщении. — Мы хотим сказать «до свидания» старой обстановке и готовимся встретить вас в новом формате. Приходите сегодня, чтобы запомнить этот момент навсегда».

В группу #СледуйЗаКроликами, помимо El Copitas, входят еще четыре заведения: Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, бар Nola и закусочная «Пища династии Минь». Все они продолжают работать.

Бар El Copitas с авторскими коктейлями во дворе на Колокольной занял восьмое место в рейтинге лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. У этого места нет вывески — попасть во двор можно только по звонку администратору. Меню пропитано духом Мексики, а атмосфера — камерная и уютная.

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Комментарии
3
Anatol"evich
29 августа 2024, 20:13
занял восьмое место в рейтинге лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars.
266157350
29 августа 2024, 20:11
Важнейшая новость дня !
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