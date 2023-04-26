Где поесть в Петербурге. 6 уникальных кафе и ресторанов национальной кухни, проверенных «Фонтанкой»

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Для тех, кто ищет интересные места в Петербурге, «(От)Личный Петербург» собрал 6 необычных кафе и ресторанов с уклоном в самые разные кухни мира. Тут подают напитки с кормы корабля викингов, готовят домашнюю итальянскую еду и делают настоящий вьетнамский фо-бо прям на Апрашке. Удовольствие гарантировано: все локации протестированы сотрудниками «Фонтанки.ру».

Здесь каждого гостя встречают хоровым криком: «Скёль!»

Фото: Ольга / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бар-музей «Skal! Наследие севера» на улице Правды, 12/12 В этом баре всё пропитано духом Скандинавии. Деревянные скамейки покрыты шкурами, столы — из цельных стволов дерева, на стенах висят щиты, а барная стойка — в виде драккара (корабля викингов). В названиях еды — отсылки к той же теме: есть блюдо «Валькирия будет довольна» и «Захват Нормандии». Но самое прекрасное — ритуалы.

Фото: Предоставлено баром-музеем «Skal! Наследие севера» Поделиться Поделиться





«Встречают тебя приветственным шотом, одолев который, полагается кричать «скёль!». Очень классно, что вместе с тобой кричат все посетители бара. Так и сидишь, время от времени прерываясь на громовой «скёль!», — делится Ольга. — На день рождения нам дарили братину медовухи — это большая чарка на 1,5 литра. Чарку нужно было передавать по кругу, потому что, согласно традиции, ее нельзя ставить на стол. А очаровательная сотрудница заведения в это время отбивала шаманским бубном такт. Ощущение, словно ты в кино. Однажды там была лекция по скандинавским рунам. И иногда после посиделок в баре дарят руну и трактуют ее значение».

Ольга / "Фонтанка.ру"

Ольга говорит, что в выходные здесь почти всегда полная посадка, так что бронировать столик лучше за неделю. Тут готовят необычный японский стрит-фуд и украшают стены рисунками посетителей

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Такояки» в переулке Крылова, 2, и на улице Лизы Чайкиной, 19б Одно из популярных стрит-фуд-блюд в Японии — такояки: шарики из теста с морепродуктами. В городе на Неве есть два заведения одной сети, которая специализируется на этом блюде.

«В Петербурге его делают немного иначе, чем в Азии: смесь морепродуктов и теста у нас менее гомогенна. Но я в восторге, что можно взять такояки с аутентичной тунцовой стружкой, которая трепещет от горячего воздуха и придает блюду неповторимый вкус, — делится Алина Циопа. — В меню помимо постоянных мисо-супа, такояки, горячего на рисовой подушке, лапши и онигири (также японское блюдо — рисовые треугольники с начинкой, обернутые в водорослевый лист) есть японские напитки и десерты, включая временные позиции».



«Мы больше любим ту кафешку, что на Петроградской стороне. Она расположена в маленькой двухэтажной пристройке с косой крышей. Внизу принимают заказы, наверху можно посидеть, — говорит Юлия Яковлева. — Зал небольшой, но очень атмосферный. Полка с мангами, которые можно прямо здесь почитать, — неплохая коллекция. На стенах фотографии — случайные кадры с японских улиц: просто люди, машины, деревья — такая обыденная жизнь. Я сижу и рассматриваю их и представляю, что вот так могла бы жить в Японии. Ещё там есть стенд с рисунками посетителей: в основном это персонажи. Спрашиваю у дочки: это кто, а это кто? Она объясняет, что за герой, из какого аниме. Она сама нарисовала несколько картинок и, когда приходим, всегда проверяет, на месте ли они».

Здесь работают кубинцы, а в зале стоит настоящий «Бьюик»

Фото: O!CUBA Фото: Поделиться Поделиться





O! Cuba на улице Рубинштейна, 36 Даже если вы не были на Кубе, посетив этот ресторан, вы с ней познакомитесь. Атмосферой острова Свободы пропитан каждый сантиметр заведения: меню, интерьеры, репертуар, который вживую на испанском исполняют кубинцы.

«Здесь работает много иностранцев, которые утверждают, что родились на Кубе. Первый зал — символ пляжного отдыха. Плетеная мебель, коктейли (конечно же, с апельсиновым соком), типичный all inclusive из прошлой жизни, — описывает Елена. — В центре второго зала прекрасный ретро-автомобиль — Buick 1956 года выпуска, который выполняет функцию дополнительного стола для пары. Зал по интерьеру напоминает город Тринидад. Третий зал — Гавана. Кирпичная кладка, лозунги революционеров, фотографии ретро-пейзажей, старые газеты. Полное погружение в колорит старого города под сводами жилого дома постройки 19-го века».



Из меню Елена советует попробовать паэлью и салат «Энсалада ла поло маринадо» — с обжаренной на гриле куриной грудкой, воздушным салатом, сочными томатами, свежими огурцами, ароматной паприкой и красной фасолью, с оригинальной заправкой из тамаринда.

Самая аутентичная вьетнамская кухня на Апрашке

Фото: Фото: Ольга / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Phovietnam в Апраксином переулке, 14 Нет времени объяснять: это кафе, в котором по традиционным рецептам готовят самые настоящие вьетнамцы.

«Сразу скажу: такие заведения можно отнести к типу «для любопытных и небрезгливых», — признается Ольга. — Возможно, точно такие же кафе вы встречали во Вьетнаме. Но тут самая что ни на есть аутентичная кухня: однажды я пришла и увидела, как четверо хохотушек-вьетнамок крутят спринг-роллы и болтают, повар — пожилой дяденька, тоже из Вьетнама. Порции здесь огромные».

Ольга / "Фонтанка.ру"

«Мой фаворит — суп фо бо. Вообще еда не острая, но в наличии соусы: можно добавить пикантности. Острые мясные супчики — то что нужно в нашу петербургскую погоду», — продолжает Ольга.

Уголок Италии с домашней пастой-конструктором Pasta Fresca на улице Восстания, 25/2

Фото: Маргарита / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если вы ищете в Петербурге Италию, вам обязательно надо в Pasta Fresca. Это по-настоящему камерное заведение, где вручную готовят домашнюю пасту.

«Ты будто приходишь в гости к друзьям, которые трепетно любят Италию и ее кухню. Здесь всего несколько столиков, так что их приходится бронировать заранее. Когда я заходила в первый раз, встретила хозяев кафе. Муж был за кассой, а жена брала у нас заказ: она присела за наш столик с бокалом вина, болтала с нами, смеялась, советовала, что заказать. Вот это оставило первое невероятное впечатление!» — вспоминает Маргарита. Еще одна особенность места — меню-конструктор. Вы выбираете вид пасты, соус и топпинг. Благодаря этому ассортимент блюд становится огромен, но главное: вы никогда не ошибетесь, потому что всё друг с другом сочетается. Секретный бар в стиле Мексики

Бар El Copitas, Колокольная улица, 2

Бар с авторскими коктейлями во дворе на Колокольной два года назад занял восьмое место в рейтинге лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. У этого места нет вывески — попасть во двор можно только по звонку администратору. Меню пропитано духом Мексики, а атмосфера — камерная и уютная.



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Посещение El Copitas напоминает участие в тайном собрании. Ты подходишь к арке дома на Колокольной, звонишь администратору и ждешь несколько секунд. Он открывает ворота и просит не шуметь, пока вы идете по двору до нужной двери. Вход в бар ничем не выдает себя снаружи — будто ты заходишь в какую-то подсобку, — делится Елизавета Ивантей. — Внутри бар совсем маленький, там довольно темно, но локальное освещение на столах создает нужный уют. Повсюду разукрашенные черепа, надписи на стенах, причудливые рисунки. Нас с друзьями встретили приветственными мескалем и сангритой — это традиционные мексиканские напитки».

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Меню авторских коктейлей и блюд обновляется каждую неделю. С каждым напитком связана какая-то история или ритуал, которыми с вами с радостью поделится официант.

Из блюд Елизавете особенно понравились тако и начос с гуакамоле. Бар работает только в уик-энды, поэтому бронировать места лучше как минимум за неделю.

