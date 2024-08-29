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Происшествия Турагенту в Екатеринбурге вменяют хищение 5 млн. Она брала кредиты по паспортам клиентов

Турагенту в Екатеринбурге вменяют хищение 5 млн. Она брала кредиты по паспортам клиентов

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3 комментария

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от мошеннических действий 59-летнего турагента. По версии следствия, деньги, полученные на бронь туров, она присваивала себе. Кроме того, по паспортам клиентов турагент оформляла кредиты, сообщает УМВД по городу Екатеринбургу.

По данным E1.RU, речь идет о местной жительнице Ирине Абрамовой, директоре турагентства. Сейчас в отношении нее возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве. Абрамовой вменяют эпизоды хищения на сумму 5 миллионов рублей.

Преступления она совершала с 2022 года. Известно, что до задержания турагент вела деятельность под разными юрлицами. Также она работала от имени индивидуальных предпринимателей. Сейчас Абрамова находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее на «Фонтанке» выходил материал о том, как мошенники обманывают туристов на юге России. Аферистам удается зарабатывать миллионы.

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Мошенники Мошенничество Туризм Екатеринбург
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Комментарии
3
blackcatwhitecat
29 августа 2024, 13:30
поражают такие незамутненные личности. На что она рассчитывала, интересно, что никто не заметит?
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