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    Аэропорт Казани «для обеспечения безопасности» не отправляет и не принимает самолеты

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    В аэропорту Казани утром 28 августа введены временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщает представитель Росавиации.

    Аэропорт с 7 часов временно не принимает и не отправляет самолеты.

    «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении.

    В аэропортах Татарстана регулярно вводятся подобные меры. В начале июня аэропорт Казани закрывали дважды. 31 мая закрывали воздушные гавани Казани и Нижнекамска, в столице республики звучала сирена, на предприятиях была объявлена необходимость эвакуации. По данным Минобороны, в небе над Татарстаном был сбит беспилотник.

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