Аэропорт Казани «для обеспечения безопасности» не отправляет и не принимает самолеты

В аэропорту Казани утром 28 августа введены временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщает представитель Росавиации.
Аэропорт с 7 часов временно не принимает и не отправляет самолеты.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении.
В аэропортах Татарстана регулярно вводятся подобные меры. В начале июня аэропорт Казани закрывали дважды.