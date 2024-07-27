Два аэропорта Татарстана временно закрывали на вылет и прилет

Утром 27 июля временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. В 09:30 остановили вылеты и прилеты самолетов в воздушные гавани, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — поясняет пресс-секретарь.
Рейсы перенаправляют на запасные аэродромы. На них ушли пять самолетов, летевших в Казань.
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли в 11:00. Как сообщает представитель Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В начале июня аэропорт Казани закрывали дважды. Росавиация объясняла ограничения мерами для обеспечения безопасности полетов. А