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    Два аэропорта Татарстана временно закрывали на вылет и прилет

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    Утром 27 июля временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. В 09:30 остановили вылеты и прилеты самолетов в воздушные гавани, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — поясняет пресс-секретарь.

    Рейсы перенаправляют на запасные аэродромы. На них ушли пять самолетов, летевших в Казань.

    Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли в 11:00. Как сообщает представитель Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

    В начале июня аэропорт Казани закрывали дважды. Росавиация объясняла ограничения мерами для обеспечения безопасности полетов. А 31 мая, как и сегодня, временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска.

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