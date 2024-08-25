Каноиста Захара Петрова второй раз лишили золота чемпионата мира. Российская сторона повторно подала протест

Каноиста Захара Петрова, который пришел первым на дистанции 500-метровки на чемпионате мира в Самарканде несмотря на падение в воду перед финишем, во второй раз лишили первого места. Об этом 25 августа сообщает «Матч ТВ».

По словам генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елены Исхаковой, у Петрова повторно отобрали награду после жалоб четырех стран, оставшихся недовольными решением организаторов присудить победу россиянину. Однако российская сторона также повторно опротестовала лишение каноиста первого места.

В воскресенье спортсмен финишировал первым в одиночной гребле на 500 метров , но перевернулся у финиша и выпал из каноэ, из-за чего его результат не засчитали. В протоколе было указано, что выступающий в нейтральном статусе Петров не финишировал, а победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды .



Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ подала протест, шансы которого на успех президент ВФГБК Евгений Архипов оценивал как «минимальные», но Международная федерация всё же признала его обоснованным.



Петрову вернули титул чемпиона и золотую медаль.

