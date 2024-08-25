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    Каноиста Захара Петрова второй раз лишили золота чемпионата мира. Российская сторона повторно подала протест

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    Каноиста Захара Петрова, который пришел первым на дистанции 500-метровки на чемпионате мира в Самарканде несмотря на падение в воду перед финишем, во второй раз лишили первого места. Об этом 25 августа сообщает «Матч ТВ».

    По словам генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елены Исхаковой, у Петрова повторно отобрали награду после жалоб четырех стран, оставшихся недовольными решением организаторов присудить победу россиянину. Однако российская сторона также повторно опротестовала лишение каноиста первого места.

    В воскресенье спортсмен финишировал первым в одиночной гребле на 500 метров, но перевернулся у финиша и выпал из каноэ, из-за чего его результат не засчитали. В протоколе было указано, что выступающий в нейтральном статусе Петров не финишировал, а победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.

    Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ подала протест, шансы которого на успех президент ВФГБК Евгений Архипов оценивал как «минимальные», но Международная федерация всё же признала его обоснованным.

    Петрову вернули титул чемпиона и золотую медаль.

    «Четыре страны еще раз написали протест на решение жюри… Но на основании правил ICF решение жюри — окончательное. То есть на данный момент они нарушили свои правила и пересматривают решение жюри, которое уже принято», — заявила Исхакова.

    По ее мнению, во второй раз решение будет принято не в пользу Петрова, потому что ожидается, что ВФГБК не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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    Захар ПетровКаноистЗолотоПротестОдиночная гребляЧемпионат мира
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