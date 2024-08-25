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    Российский каноист Захар Петров финишировал первым на чемпионате мира. Но золото ему дали не сразу

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    Российский каноист Захар Петров занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде, несмотря на падение в воду на самом финише.

    В воскресенье спортсмен финишировал первым в одиночной гребле на 500 метров, но перевернулся у финиша и выпал из каноэ, из-за чего его результат не засчитали. В протоколе было указано, что выступающий в нейтральном статусе Петров не финишировал, а победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.

    Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала протест, шансы которого на успех президент ВФГБК Евгений Архипов оценивал как «минимальные», но Международная федерация всё же признала его обоснованным.

    Петрову вернули титул чемпиона и золотую медаль. В копилке Петрова уже есть три золота ЧМ в Самарканде.

    Петров ранее участвовал в Олимпиаде в Париже, где остался без наград.

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    Захар ПетровКаноистЧемпионат мираОдиночная гребляСамарканд
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