Российский каноист Захар Петров финишировал первым на чемпионате мира. Но золото ему дали не сразу

Российский каноист Захар Петров занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде, несмотря на падение в воду на самом финише.



В воскресенье спортсмен финишировал первым в одиночной гребле на 500 метров , но перевернулся у финиша и выпал из каноэ, из-за чего его результат не засчитали. В протоколе было указано, что выступающий в нейтральном статусе Петров не финишировал, а победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды .