Российский каноист Захар Петров финишировал первым на чемпионате мира. Но золото ему дали не сразу

Российский каноист Захар Петров занял первое место на дистанции
В воскресенье спортсмен финишировал первым в одиночной гребле на
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала протест, шансы которого на успех президент ВФГБК Евгений Архипов оценивал как «минимальные», но Международная федерация всё же признала его обоснованным.
Петрову вернули титул чемпиона и золотую медаль. В копилке Петрова уже есть три золота ЧМ в Самарканде.
Петров ранее участвовал в Олимпиаде в Париже, где остался без наград.