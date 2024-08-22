Разочарованный француз требует вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже

Жан-Кристоф Сезнек из Бретани требует вернуть ему 1,6 тысячи евро за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже, так как остался крайне недоволен тем, что не увидел ожидаемого зрелища. Об этом 22 августа сообщает газета Ouest France.

«Я не увидел никакого шоу: лишь дальние лодки в темноте, без освещения и декораций. Ни танцоров, ни выступлений на мостах и набережных я не заметил... Это выглядит как обман», — цитирует издание его слова.

Мужчина заявил, что ожидал грандиозного представления, однако был разочарован и продолжает настаивать на возврате средств. По его словам, он провел четыре часа, глядя на экран перед своим местом, и не увидел ничего, кроме лодок, плывущих вдали.