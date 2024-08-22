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    Разочарованный француз требует вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже

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    Жан-Кристоф Сезнек из Бретани требует вернуть ему 1,6 тысячи евро за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже, так как остался крайне недоволен тем, что не увидел ожидаемого зрелища. Об этом 22 августа сообщает газета Ouest France.

    «Я не увидел никакого шоу: лишь дальние лодки в темноте, без освещения и декораций. Ни танцоров, ни выступлений на мостах и набережных я не заметил... Это выглядит как обман», — цитирует издание его слова.

    Мужчина заявил, что ожидал грандиозного представления, однако был разочарован и продолжает настаивать на возврате средств. По его словам, он провел четыре часа, глядя на экран перед своим местом, и не увидел ничего, кроме лодок, плывущих вдали.

    Сезнек считает, что его обманули, и начал процедуру возврата средств, хотя шансы на успех в организационном комитете Олимпийских игр (COJO) невелики. Вместе с ним 100 000 зрителей заплатили за посещение шоу, проходившего под дождем, цены на билеты варьировались от 90 до 3 000 евро.

    Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала бурю негодования. Неоднозначные реакции вызвал образ обезглавленной королевы Марии-Антуанетты, исполняющей революционную песню, а также постановка, похожая на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

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