Разочарованный француз требует вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады в Париже

Жан-Кристоф Сезнек из Бретани требует вернуть ему
«Я не увидел никакого шоу: лишь дальние лодки в темноте, без освещения и декораций. Ни танцоров, ни выступлений на мостах и набережных я не заметил... Это выглядит как обман», — цитирует издание его слова.
Мужчина заявил, что ожидал грандиозного представления, однако был разочарован и продолжает настаивать на возврате средств. По его словам, он провел четыре часа, глядя на экран перед своим местом, и не увидел ничего, кроме лодок, плывущих вдали.
Сезнек считает, что его обманули, и начал процедуру возврата средств, хотя шансы на успех в организационном комитете Олимпийских игр (COJO) невелики. Вместе с ним
Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала бурю негодования. Неоднозначные реакции вызвал образ обезглавленной королевы Марии-Антуанетты, исполняющей революционную песню, а также постановка, похожая на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.