Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Фонтанка SUP(от)Личный ПитерПремия Фонтанки«Пиратская гавань»Книги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 764мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,69
EUR 100,20
Кикшеринги против нарушений
Новый конфликт с таксистами
На машине в Белоруссию
Нон-фикшн-истории этого лета
Прогрессивный налог в СПб
Арбузы не дешевеют
Что не так с «Москвичом»
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни

Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни

264
Написать комментарий

Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Этого звания он удостоился 20 августа во время своего первого визита в республику с 2011 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах Нежиев вручили новому почетному гражданину соответствующий знак и удостоверение во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном. Сам глава государства преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Рамзан Кадыров также показал президенту макет нового района чеченской столицы, названный в честь российского лидера. С 2008 года в Грозном существует проспект имени Владимира Владимировича Путина. Это единственный из регионов РФ с таким топонимом.

Ранее Путин посетил Российский университет спецназа, где назвал себя «пехотинцем».

Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Почетный гражданин Чечня Кадыров
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
VKuser279092
20 августа 2024, 23:40
То есть, в Чечне есть гражданство, отличное от гражданства РФ? Вот это поворот! Оговорка "почётное" для дураков. Поясняю вопросом: у нас есть Почётное Гражданство Карелии, Коми, Ленинградской области, или Еврейской АО? Отвечаю - нет. Как нет отдельной Нобелевской премии для людей с незаконченным средним образованием.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Образцовый квартал 14» готов более чем на 60%
20 августа, 18:00
Новости компании
Петербуржцам нужно больше памяти
20 августа, 16:55
Новости компании
БСПБ и ИМЭС подписали соглашение о сотрудничестве в рамках практической подготовки студентов
20 августа, 11:51
ТОП 5
Новости компании
«Образцовый квартал 14» готов более чем на 60%
20 августа, 18:00
Петербуржцам нужно больше памяти
20 августа, 16:55
БСПБ и ИМЭС подписали соглашение о сотрудничестве в рамках практической подготовки студентов
20 августа, 11:51
Заслуженный коллектив России выступит на родине Юрия Темирканова
19 августа, 11:00
На севере Санкт-Петербурга открылся фирменный шоу-рум нового формата от компании «Алютех»
16 августа, 18:00
Петербуржцы заинтересовались музыкальными фестивалями Калуги, Карелии и Ростова-на-Дону
16 августа, 15:45
Копить нельзя купить: эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек
16 августа, 14:18
В новых «Образцовых кварталах» установят «умные» лифты
15 августа, 18:00
Два жилых комплекса Setl Group признаны лучшими по итогам всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2024»
15 августа, 15:15
«Свежее завтра» о пользе свежего молока без добавок
15 августа, 14:38
Должников «Петербургтеплоэнерго» из Санкт-Петербурга посетили приставы
15 августа, 11:47
В «Галактике» рассказали о технологиях производства молочных продуктов
15 августа, 11:11