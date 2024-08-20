Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Этого звания он удостоился 20 августа во время своего первого визита в республику с 2011 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах Нежиев вручили новому почетному гражданину соответствующий знак и удостоверение во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном. Сам глава государства преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Рамзан Кадыров также показал президенту макет нового района чеченской столицы, названный в честь российского лидера. С 2008 года в Грозном существует проспект имени Владимира Владимировича Путина. Это единственный из регионов РФ с таким топонимом.