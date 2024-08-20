В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и атаках БПЛА

В Курской области оперштаб решил отменить массовую рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и атаках беспилотников, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов 20 августа.
Решение связано с тем, что технически своевременная рассылка СМС невозможна, объяснил Смирнов. Кроме того, необходимо снизить нагрузку на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия.
При этом глава региона отметил, что сообщения об угрозах публикуются в его телеграм-канале, а также в телеграм-канале правительства Курской области. Также куряне могут получать push-уведомления из приложения «МЧС России». Его можно скачать в Google Play или RuStore.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, что известно о ситуации в приграничье спустя две недели после начала боев. 20 августа в Минобороны РФ сообщили, что в России созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».
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