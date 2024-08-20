Минобороны: созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» созданы в России. Об этом 20 августа сообщает Министерство обороны РФ.
«На сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации», — сообщает Минобороны (цитата по ТАСС).
Минобороны России
Как распределились задачи среди заместителей министра:
— Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и помощи гражданским властям при эвакуации местных жителей;
— Алексей Криворучко назначен ответственным за военно-техническое обеспечение;
— Павел Фрадков теперь отвечает за инженерное обустройство и строительство;
— Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию.
Кроме того, Белоусов назначил начальника Главного военно-медицинского управления Дмитрия Тришкина ответственным за медицинское обеспечение, а генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова — заместителем руководителя Координационного совета. Все указанные лица должны быть на круглосуточной связи с регионами.
«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок», — приводит 20 августа пресс-служба слова министра обороны РФ.
Помимо этого, создана специальная оперативная группа в Национальном центре управления обороной РФ. В ее задачи входит сбор, анализ и направление вопросов от властей из регионов и контроль их решения, добавили в Минобороны.
Как заявил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев, за время работы оперативного центра поступило 25 проблемных вопросов, 11 из которых полностью решены.
«В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок», — приводит слова Корсачева пресс-служба Минобороны РФ.