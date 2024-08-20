Бои в Курской области: две недели спустя. Что известно о ситуации в приграничье

Ровно две недели прошло с того дня, как украинские формирования проникли на территорию Курской области. Самое главное о ситуации на границе с Украиной к этому часу — в материале «Фонтанки».



Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и каждый день по несколько раз объявляется ракетная опасность. Более 121 тыс. человек эвакуированы из 9 приграничных районов Курской области.