Бои в Курской области: две недели спустя. Что известно о ситуации в приграничье

Ровно две недели прошло с того дня, как украинские формирования проникли на территорию Курской области. Самое главное о ситуации на границе с Украиной к этому часу — в материале «Фонтанки».
Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и каждый день по несколько раз объявляется ракетная опасность. Более 121 тыс. человек эвакуированы из 9 приграничных районов Курской области.
Военная сводка
- В результате атак ВСУ на Курскую область погибли 17 человек, передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.
- «Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
- Апти Алаудинов предполагает, что боевые действия на курском направлении завершатся в ближайшие два-три месяца.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО»,
— заявил генерал-майор Апти Алаудинов в эфире китайского телеканала Phoenix.
В Курской области ночью ракетами с вертолетов уничтожили бронетехнику ВСУ. «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — сообщает Минобороны России.
Минобороны России
- Военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области, рассказали в Минобороны России.
Минобороны России
- Украина перебросила свои «скудные ресурсы» в Курскую область, тем самым позволив
ВС РФдобиться успеха в Донбассе, считает газета Financial Time.
- Решать, каким будет ответ Москвы на атаку, будет президент РФ Владимир Путин. «Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, какой ответ стоит ожидать Киеву со стороны Москвы.
- «Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — добавил Сергей Лавров.
Гуманитарная обстановка: людей вывозят, учеников распределят в другие школы, выборы проведут досрочно
- Многие жители приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома, большое количество людей потеряло связь с родными. В этой связи власти Курской области решили запустить специальный электронный помощник @PomogyKursk_bot для поиска близких, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
- Свыше 800 человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки, сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева. «По поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и в связи с режимами КТО и ЧС с территории 9 районов эвакуировано более 121 тыс. человек», — отметила Толмачева. Курян эвакуируют в том числе силами новых регионов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, волонтеры Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей.
правительство Курской области
- Около 13 тыс. детей выехали из приграничных и прилегающих районов Курской области, всего на этих территориях проживали более 14 тыс. детей, рассказал в эфире телеканала РБК врио заместителя губернатора Виктор Карамышев. По его словам, власти обеспечат школьников приграничья всем необходимым для учебы — учебниками, планшетами и ноутбуками. Около 1,6 тыс. учеников школ искусств, расположенных в приграничных районах Курской области, возобновят обучение в других учреждениях. Кроме того, в ближайшие дни должно быть принято решение о введении дистанционного образования для приграничных территорий.
«Обучение для школьников приграничных территорий невозможно в очном формате. Будет дистанционный режим»,
— заявил Виктор Карамышев.
- Жилой дом в Курске, в который попали осколки ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали восстанавливать, сообщил глава города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
- Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области стартует 28 августа и завершится 5 сентября, такое решение приняла избирательная комиссия региона. Избиратели смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому в целях обеспечения безопасности. Основной этап пройдет в три дня — 6, 7 и 8 сентября.
- Отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получат предприниматели в Курской области, такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Минфин должен подготовить проект решения в течение 10 дней.