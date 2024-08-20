Израиль вернул тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС

Военнослужащие Израиля обнаружили и вернули тела шести человек, которые погибли в плену группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом 20 августа в своем Тelegram-канале сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.



«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных Хамасом в день резни 7.10.2023 и удерживаемых в секторе Газа», — уточнил Гендельман.

