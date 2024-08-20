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    Израиль вернул тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС

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    Военнослужащие Израиля обнаружили и вернули тела шести человек, которые погибли в плену группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом 20 августа в своем Тelegram-канале сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    «В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных Хамасом в день резни 7.10.2023 и удерживаемых в секторе Газа», — уточнил Гендельман.

    Советник Нетаньяху также уточнил, что на данный момент в заложниках у палестинского движения ХАМАС остаются 109 человек.

    Ночью 20 августа ЦАХАЛ подтвердил смерть двух военных. Один из них, 21-летний лейтенант, погиб во время боя на юге сектора Газа. Второй — 45-летний разведчик — пал на севере палестинского анклава.

    Вечером 19 августа стало известно, что убит полевой командир ракетно-бомбовых подразделений проиранского шиитского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. Это произошло в результате удара ВВС Израиля по району Дейр-Канун на юге Ливана.

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