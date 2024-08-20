Израиль вернул тела шестерых заложников, погибших в плену ХАМАС

Военнослужащие Израиля обнаружили и вернули тела шести человек, которые погибли в плену группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом
«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных Хамасом в день резни 7.10.2023 и удерживаемых в секторе Газа», — уточнил Гендельман.
Советник Нетаньяху также уточнил, что на данный момент в заложниках у палестинского движения ХАМАС остаются
Ночью 20 августа ЦАХАЛ подтвердил смерть двух военных. Один из них,
Вечером 19 августа стало известно, что убит полевой командир ракетно-бомбовых подразделений проиранского шиитского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. Это произошло в результате удара ВВС Израиля по району Дейр-Канун на юге Ливана.