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    ЦАХАЛ: полевой командир ракетных сил «Хезболлы» убит в Ливане в результате удара ВВС Израиля

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    Полевой командир ракетно-бомбовых подразделений проиранского шиитского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн был убит в результате удара ВВС Израиля по району Дейр-Канун на юге Ливана. Об этом 19 августа сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Вооруженные силы Израиля

    Хусейн был «важным террористом» в ракетном подразделении «Хезболлы» в районе Ярине, как утверждают в ЦАХАЛ.

    Также сегодня истребители израильских ВВС нанесли удар по зданию, в котором базировалась террористическая ячейка из военной структуры «Хезболлы», в районе Тайибе на юге Ливана и уничтожили ряд складов оружия «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане.

    «После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества оружия на объектах, по которым был нанесен удар», — сказано в заявлении Армии обороны Израиля.

    Накануне Израиль также заявил, что убил двух высокопоставленных боевиков ХАМАС.

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    ХезболлаЛиванВВСИзраильУдарПолевой командирХусейн Али Хусейн
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