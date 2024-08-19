ЦАХАЛ: полевой командир ракетных сил «Хезболлы» убит в Ливане в результате удара ВВС Израиля

Полевой командир ракетно-бомбовых подразделений проиранского шиитского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн был убит в результате удара ВВС Израиля по району Дейр-Канун на юге Ливана. Об этом
Вооруженные силы Израиля
Хусейн был «важным террористом» в ракетном подразделении «Хезболлы» в районе Ярине, как утверждают в ЦАХАЛ.
Также сегодня истребители израильских ВВС нанесли удар по зданию, в котором базировалась террористическая ячейка из военной структуры «Хезболлы», в районе Тайибе на юге Ливана и уничтожили ряд складов оружия «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане.
«После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества оружия на объектах, по которым был нанесен удар», — сказано в заявлении Армии обороны Израиля.
Накануне Израиль также заявил, что убил двух высокопоставленных боевиков ХАМАС.